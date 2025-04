香港國際電影節大使袁澧林　樂觀面對逆境︰沒工作時最好裝備自己

演員袁澧林(Angela )成為《第四十九屆香港國際電影節》(HKIFF49)大使,致力宣揚此項影壇盛事,電影節剛於4月10日開幕。對於袁澧林的回憶,電影節是有機會以學生價買飛的最好時機,當聽到今年的優惠價是$28都羨慕不已。而電影在Angela心目中,影響至深是讀大學時期,正正替她補足了不少人生課題。



袁澧林︰「大學時期,開始有獨立思考,會有很多迷茫時期,其中一樣想問愛是甚麼?然後有些電影給予愛的定義,例如《驕陽似我》(Good Will Hunting),教授跟個學生說,愛是太太臨死時,她在自己身邊放屁都覺得香。」另一套令她對愛有所看法是占基利的《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind),「這套我看了很多遍,戲中愛情的價值觀是宿命感,就算會分開,但註定會再經歷。」

享受一人之境

除了補充自己的人生經歷,入戲院看電影也滿足了自己的情緒宣洩,包括在漆黑的環境下喊,但這已成了她避免發生的事。「愈大就愈怕在戲院喊,寧願自己去看,都不想在朋友面前喊,因為有些脆弱位自己知就好,有時會在好奇怪的地方流露脆弱,所以更加不想讓人知道。」

最近一次喊是看奧斯卡最佳電影《艾諾拉》(Anora)。「女主角一開始是有條防線,亦好明白男女關係是一場交易,但當男仔衝破她的界線後,令好全情投入時,男方竟可突然抽身離去,然後所有問題都要自己面對,過程非常暴力,我看時有種透不過氣的感覺。而直至女主角回到自己家後,我便開始喊。」

袁澧林自名是戲院監督員。(葉志明 攝)

戲院禮儀監督

由於重視入戲院看電影的儀式感,所以亦特別重視同場觀眾的禮儀表現,包括用手機、交談、踢凳,都一一禁止,自名是戲院禮儀監督。「最近一次,一位外籍人士在看戲期間開手機,我都有禮貌地跟他講,但他的反應不太好,事後都不停回頭望我幾眼。」已為公眾人物,為避免麻煩可有減少勸籲︰「我都有想過,如果有多些時間讓我想深一層,都會截停自己,但這回事多數是直覺性發揮,好難避免。其實睇戲都是想暫時忘記外面的世界,但你開電話就令我回到現實,想起很多message未覆等。」

袁澧林︰「2020年發生疫情,全面停工我都有去看很關於演戲的多書。到往後再有機會Casting時,對方都說我有點不同。」(《窄路微塵》劇照)

「今日裝備的未必明天用到」

作為新世代演員,理應機會不斷,奈何又遇到市面一片慘淡,作為新人又要如何自處?「在沒工作時,最好的工作就是裝備自己,今日裝備的東西,不是明天便用到,可能在3年後才感受到。好似2020年發生疫情,全面停工我都有去看很關於演戲的多書。到往後再有機會Casting時,對方都說我有點不同,演繹豐富了,然後期間便拍了《I. Swim》、《過時‧過節》、《窄路微塵》等作品。」

著意去看書,源於對演技的好奇,以及一份自卑。「因為自己不是讀戲劇出身,或多或少都有點自卑,但我又好喜歡跟讀戲劇的朋友交談,覺得很有趣,於是便看了Michael Chekhov的《To the actor 》,還有Uta Hagen的《Respect for Acting》 ,這是演員界的聖經。現在都未明晒當中的內容,但幾年後或許又會有新體會。」剛剛Angela還報讀了一個關於小丑表演課程,「想學下跟觀眾聯繫的技巧。」逆境不重要,增值才必要。