香港國際電影節大使袁澧林　樂觀面對逆境︰沒工作時最好裝備自己

演員袁澧林（Angela ）成為《第四十九屆香港國際電影節》（HKIFF49）大使，致力宣揚此項影壇盛事，電影節剛於4月10日開幕。對於袁澧林的回憶，電影節是有機會以學生價買飛的最好時機，當聽到今年的優惠價是$28都羨慕不已。而電影在Angela心目中，影響至深是讀大學時期，正正替她補足了不少人生課題。



髮型︰ Lupus Chui @Orient4

化妝︰Jenny Shih

服飾︰Chanel

電影在Angela心目中，影響至深是讀大學時期，正正替她補足了不少人生課題。（葉志明 攝）

袁澧林︰「大學時期，開始有獨立思考，會有很多迷茫時期，其中一樣想問愛是甚麼？然後有些電影給予愛的定義，例如《驕陽似我》（Good Will Hunting），教授跟個學生說，愛是太太臨死時，她在自己身邊放屁都覺得香。」另一套令她對愛有所看法是占基利的《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind），「這套我看了很多遍，戲中愛情的價值觀是宿命感，就算會分開，但註定會再經歷。」

袁澧林（Angela ）是《第四十九屆香港國際電影節》（HKIFF49）大使。(官方圖片)

享受一人之境

除了補充自己的人生經歷，入戲院看電影也滿足了自己的情緒宣洩，包括在漆黑的環境下喊，但這已成了她避免發生的事。「愈大就愈怕在戲院喊，寧願自己去看，都不想在朋友面前喊，因為有些脆弱位自己知就好，有時會在好奇怪的地方流露脆弱，所以更加不想讓人知道。」

最近一次喊是看奧斯卡最佳電影《艾諾拉》（Anora）。「女主角一開始是有條防線，亦好明白男女關係是一場交易，但當男仔衝破她的界線後，令好全情投入時，男方竟可突然抽身離去，然後所有問題都要自己面對，過程非常暴力，我看時有種透不過氣的感覺。而直至女主角回到自己家後，我便開始喊。」

袁澧林自名是戲院監督員。（葉志明 攝）

戲院禮儀監督

由於重視入戲院看電影的儀式感，所以亦特別重視同場觀眾的禮儀表現，包括用手機、交談、踢凳，都一一禁止，自名是戲院禮儀監督。「最近一次，一位外籍人士在看戲期間開手機，我都有禮貌地跟他講，但他的反應不太好，事後都不停回頭望我幾眼。」已為公眾人物，為避免麻煩可有減少勸籲︰「我都有想過，如果有多些時間讓我想深一層，都會截停自己，但這回事多數是直覺性發揮，好難避免。其實睇戲都是想暫時忘記外面的世界，但你開電話就令我回到現實，想起很多message未覆等。」

袁澧林︰「2020年發生疫情，全面停工我都有去看很關於演戲的多書。到往後再有機會Casting時，對方都說我有點不同。」（《窄路微塵》劇照）

「今日裝備的未必明天用到」

作為新世代演員，理應機會不斷，奈何又遇到市面一片慘淡，作為新人又要如何自處？「在沒工作時，最好的工作就是裝備自己，今日裝備的東西，不是明天便用到，可能在3年後才感受到。好似2020年發生疫情，全面停工我都有去看很關於演戲的多書。到往後再有機會Casting時，對方都說我有點不同，演繹豐富了，然後期間便拍了《I. Swim》、《過時‧過節》、《窄路微塵》等作品。」

著意去看書，源於對演技的好奇，以及一份自卑。「因為自己不是讀戲劇出身，或多或少都有點自卑，但我又好喜歡跟讀戲劇的朋友交談，覺得很有趣，於是便看了Michael Chekhov的《To the actor 》，還有Uta Hagen的《Respect for Acting》 ，這是演員界的聖經。現在都未明晒當中的內容，但幾年後或許又會有新體會。」剛剛Angela還報讀了一個關於小丑表演課程，「想學下跟觀眾聯繫的技巧。」逆境不重要，增值才必要。