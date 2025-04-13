香港國際電影節｜梁詠琪唱《早鳥》主題曲　呼籲保育行動不宜遲

《第四十九屆香港國際電影節》（HKIFF49）現已正式開始，其中紀錄電影《早鳥》成功入選本屆香港國際電影節「紀錄片展映」單元，並於昨日（12/4）假PREMIERE ELEMENTS影院舉行世界首映。紀錄電影《早鳥》歷時三年多的精心策劃及製作，是鳳凰衛視集團大型文化公益項目《香港自然故事》的核心成果之一，並計劃今年在香港正式公映，而電影亦請來陳少琪擔任音樂總監，梁詠琪演唱電影主題曲《自然自語》。



陳少琪與梁詠琪是在音樂路上合作多年的老拍檔，今次合作當然亦得心應手,默契十足。（官方相片）

《早鳥》由首位入選鳳凰衛視「青年導演計劃」的香港導演蔡瑞琦執導，電影英文片名《Never Too Late》更傳遞出「行動永不為遲」的積極信念，彰顯個體行動對全球生態保護的重要意義。首映禮儀式上，陳少琪與梁詠琪都有出席，並在首映禮儀式上一同欣賞《早鳥》電影預告。

梁詠琪演唱電影主題曲《自然自語》。（官方相片）

《早鳥》由首位入選鳳凰衛視「青年導演計劃」的香港導演蔡瑞琦執導。（官方相片）

陳少琪與梁詠琪是在音樂路上合作多年的老拍檔，今次合作當然亦得心應手,默契十足。紀錄電影《早鳥》有著獨特的生態視角與人文關懷，透過四位普通香港人的生命軌跡，展現出人與大自然之間的多元關係。四位香港人分別是作家、生態攝影師、模特兒兼潛水員、以及地產從業員，職業迥異的四人卻同樣與大自然有著密切的互動關聯。他們穿梭於大都會與大自然之間,香港的山海美景、田園花鳥，讓他們回歸心靈深。