許恩怡入行三年即角逐金像獎影后　擇偶條件極高：手機有一串名單

憑《久別重逢》角逐電影金像獎最佳女主角的許恩怡（Natalie）日前接受HOY TV 主播俞詠文專訪，Natalie坦言太幸運：「很榮幸與這四位演員入圍，很多人可能要等十多年才遇到一個很適合自己去發揮的角色，但我在三年間已遇上這角色這劇本這團隊，還有這個導演，我覺得很神奇呢！」



許恩怡短短出道三年，已憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角。（資料圖片）

許恩怡短短出道三年，已憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角。

許恩怡短短出道三年，已憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角。

談到角色與自己的差別，Natalie就說她與角色都很固執：「都是立下目標後，無論付出多少都要做到。很多人見我出來很活潑，就覺得我很E（外向），其實我是I（內向）人。我就是很珍惜與人相處的每一刻，很想將最高能量的自己呈現出來，所以我很快會很累，然後要休息數天，例如這天完成訪問 ，我要數天後才回復狀態。」

《久別重逢》電影劇照

《久別重逢》鄭伊健、陳卓賢、許恩怡專訪。（陳順禎 攝）

電影中與鄭伊健和Ian新舊兩代男神合作，Natalie說：「伊健哥哥可說是為人很E（外向），很多話說，Ian就很I（內向） 。最初那數天我有點怕，因為若然現實中不夠熟絡，觀眾是會感受到的，所以我很努力跟他聊天，我要感謝他不覺得我很煩。」

《久別重逢》鄭伊健、陳卓賢、許恩怡專訪。（陳順禎 攝）

對於獲封為新一代國民初戀，Natalie就說很開心：「父母也喜歡呢！（你覺得國民初戀有甚麼特質呢？）不是在說我吧？我覺得是要美麗，但又不是太美麗，因為你要美麗才可吸引人，但你不可美得來不可接近，都要有所共鳴。（你媽媽柏安妮是上一代國民初戀。）她性感得多。（你是故意不看她的作品嗎？）沒遇過一些很適合的機會，因為我們家真的不看電視的。」

（《久別重逢》電影劇照）

（《久別重逢》電影劇照）

談到喜歡哪一類男生，Natalie就拿出手機笑說：「其實我手機裡有一串名單，其中一個是關於未來男友的模樣，我有很多呢！要令我想變成更好的自己，要啟發我，不可太批判性 ，但要有自己的看法，要悠然自得，但要夠敏感。還有的 ，但我不會再披露下去，可能只佔四份之一。（你算是高要求嗎？）是的，父母經常勸我降低要求，去玩吧！（外表呢？）不需要太帥氣，但外表要夠體面的，要每天洗澡的，不發出臭味的。不一定要高大，我也很矮小，所以沒資格講。」

許恩怡受訪分享擇偶條件。

許恩怡受訪分享擇偶條件。

Natalie又說是機緣巧合才加入這一行：「我從小到大沒想過入行做演員，我想跳舞的，但真的很有緣分很幸運。我16歲那年，遇上一個想拍歌舞片的導演，就這樣發生了。（你希望繼續向演員路進發，還是跳舞呢？）我想繼續演戲，但若可同時跳舞及練武就完美，保持一個屬於自己的愛好，這是林嘉欣姐姐對我說的。其實這一行這麼即興，加上變化萬千，你也不知明天會做甚麼，你有一樣事是屬於自己會很有幫助。」