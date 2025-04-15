噬亡村第二季｜恒松祐里又一激情演出　香港都有「供花村神社」

由康城影帝柳樂優彌主演的原創驚慄日劇《噬亡村》第2季，首6集現正於Disney+ 獨家熱播。來到劇集的最終章，先以刺激緊湊的劇情先聲奪人，再到第5、6集恒松祐里飾演的年輕版後藤銀正式登場，連場激情戲大膽尺度再次引起全網討論！



恒松祐里繼《全祼監督2》後，在《噬亡村》第二季又一激情演出。（《噬亡村第二季》劇照）

曾主演《全裸監督2》的恒松祐里，當時以性感赤祼的連場牀戲成網絡熱話。（《全裸監督2》劇照）

恒松祐里繼《全祼監督2》後又一激情演出

曾主演《全裸監督2》的恒松祐里，當時以性感赤祼的連場牀戲成網絡熱話，到今次《噬亡村》第2季再次以激情演出令劇集尺度全開！飾演年輕版後藤銀的她，表面上是家中養女，實質為後藤家當家後藤金次的性奴。心懷怨恨的她決定用自身的美色展開復仇大計，色誘來乃神神社繼承人神山正宗(倉悠貴 飾)。恒松祐里與倉悠貴於山洞所進行的一場「激戰」，尺度之大吸引網民熱烈討論！

恒松祐里與倉悠貴於山洞所進行的一場「激戰」，尺度之大吸引網民熱烈討論！（《噬亡村第二季》劇照）

恒松祐里今次在《噬亡村》第二季，再次以激情演出令劇集尺度全開！（《噬亡村第二季》劇照）

「那個人」真實身份為後藤銀之子

一直被奉為「現人神」的「那個人」，真實身份為後藤銀所生之子「白銀」！後藤銀當年因被村民認為是「妖婦」，危害村內安寧，因而被放逐至深山森林之中作為奉納祭的祭品。滿腔怒火的後藤銀於深山中遇上「樫羽族」— 一個以「食人」為生的部落，並與他們合作計劃搶奪供花村，所以「那個人」會食人之謎的因由全因是「樫羽族」！

一直被奉為「現人神」的「那個人」，真實身份為後藤銀所生之子「白銀」！（《噬亡村第二季》劇照）

後藤金次為首的後藤家，當年因飢荒問題而與村民對著幹。（《噬亡村第二季》劇照）

新後藤家竟是食人族後代？

本以後藤金次 (豐原功補 飾)為首的後藤家，當年因飢荒問題而與村民對著幹。而後藤銀亦因而看準時機，與神山正宗合作煽動村民反抗後藤家爭奪糧食，暗中帶領樫羽族於最後關頭殺出，正式取代他們成為「新後藤家」。而後藤家為何世世代代都會食人的原因，亦隨即解開！

除了設「供花村旅遊小冊子」讓觀眾免費索取，了解神秘之地的「旅遊指南」。（官方圖片）

同場加映 - 「供花村神社」限時登陸

劇集進行得如火如荼，不少人均對劇中的架空景點「供花村」充滿好奇，日本Disney+ 更為「供花村」設計吉祥物及建立網站，但在網頁中暗藏「恐怖」訊息，為劇集帶來另類又充滿趣味的宣傳。由即日起至4月30日，香港Disney+ 亦特別於日式餐廳「申子居酒屋」及「九鬼居酒屋」設立小型「供花村神社」，推廣這個神秘的「旅遊景點」。除了設「供花村旅遊小冊子」讓觀眾免費索取，了解神秘之地的「旅遊指南」。現場更可抽取御神籤預測運程，說不定會有意外「驚」喜！

香港「供花村神社」資訊 ︰

申子居酒屋（旺角）地點：旺角黑布街74-76號藝興大廈地下1號舖

申子居酒屋（銅鑼灣）地點：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心9樓

九鬼居酒屋（西環）地點：西環西營盤高街80-86號麗賢閣地下A及B號舖