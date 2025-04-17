朱栢謙朱栢康成「作惡兄弟」　《940920》被指過火原來背後有苦衷

由朱栢謙導演，朱栢康主演的舞台劇《你好，打劫！》，將於5月公演，雖然兩兄弟經常有幕前演出，但真真正正的劇場合作倒算是第一次。今次一位當幕後，一位當幕前，其利斷金，門票反應熱烈已加開5月8及18日場。



兩兄弟無論在電影還是ViuTV劇集，都不時被安排演歹角，部分演出更深入民心，而朱栢康在《940920》上更因為奸得不明不白，被網民鬧到上天，甚至以粗口私訊他，其實當中朱栢康都是有苦自己知，就趁這個訪問跟大家說出當日的苦衷。



雖然朱栢謙、朱栢康兩兄弟經常有幕前演出，但真真正正的劇場合作，《你好，打劫！》倒算是第一次。（梁碧玲 攝）

舞台劇《你好，打劫！》門票反應熱烈，已加開5月8及18日場。(《你好，打劫！》海報)

種下演藝種子定禍根？

不時說「唔好大搞壞細」，在父母眼中，當演員收入不穩定，從不鼓勵兩兄弟入行，但朱栢康的演藝種子，正正由哥哥朱栢謙在中學時的話劇演出，深深埋下。朱栢康︰「他在中學的時參加話劇社，有公開演出，我去看後覺得很開心，見到一班人眾志成城為了一件事進發，然後聽到他回家說的體驗多精彩，所以到我讀中學時，第一時間甚麼都不想，課外活動便填話劇社，就這樣埋下了很大粒種子。」朱栢謙︰「可以話種下了禍根！」

哥哥朱栢謙在中學的話劇演出，深深影響了弟弟要投身戲劇界。（梁碧玲 攝）

舞台劇《你好，打劫！》，由朱栢謙導演，朱栢康主演。（梁碧玲 攝）

沒有刻意避開，亦沒有著意同台，但今次《你好，打劫！》算是二人第一次正正式式合作，而當中就發現好處不少。朱栢謙︰「兩兄弟合作我覺得很多好處，他很清楚自己在一套劇入面，除了角色之外還有甚麼功能，會間接地提醒我，現在手上有多少資源，很多事情又已經幫我做了篩選，是很專業的演員，要很高質素的演員才可以做到這些事情。」

一輪正式抽擊讚賞，朱栢康都聽到心花怒放︰「所以獎項不需要實質，這樣的補充，還要從這麼重要的人口中說出來，是勝過很多獎項。」朱栢謙補充︰「獎項還是要拿的。」朱栢謙更補充一句︰「他絕對有做導演的能力，不過他對自己要求很高，會花時間確保出來的作品好才會做，否則他寧願做回最擅長的演員。」

被哥哥一輪正式抽擊讚賞，朱栢康都聽到心花怒放︰「所以獎項不需要實質，這樣的補充，還要從這麼重要的人口中說出來，是勝過很多獎項。」（梁碧玲 攝）

ViuTV御用反派

兩兄弟無論在電影還是電視劇，都不時被安排做反派，特別在ViuTV劇集內，幾乎已經有「鄭梓誠效應」，一出現就知道有陰謀，以朱栢謙為例，《弊傢伙！我要去祓魔》萬無極、《大誠實家》Walter、《IT狗》萬鈞，甚至去到為人師表的《教束》，都是一個唯唯諾諾，狐假虎威，身份是校長個仔的中文科主任。而朱栢謙也有《打天下》李一當及《940920》阿月，談到演歹角心得，朱康就交出哥哥教落的一個道理「可恨之人必有可憐之處。」即是當自己好人的角度，去演一個壞人

早前播完的劇集《弊傢伙！我要去祓魔》，朱謙演的萬無極，正是自覺無錯的反派角色。（《弊傢伙！我要去祓魔》劇照）

朱栢謙︰「當你做一個歹角時，找找它的優點是甚麼，因為世界上有很多被人覺得是壞人的人，都很想被明白。又或者那個壞人不會覺得自己是壞的，他覺得自己在拯救這個世界，正在幫你，但對不起，你是需要死的。只是你不明白我，但其實我又沒需要跟你解釋，總之我正在重建這個世界，你不要吵。所以善良的人是很容易演到壞人，因為他很清楚怎樣犯規。」

去到為人師表的《教束》，朱栢謙都是一個唯唯諾諾，狐假虎威，身份是校長個仔的中文科主任。（《教束》劇照）

奸得不明不白

道理是學會了，但在使出時會有很多限制，令表現未如理想。朱栢康就曾經因為演《940920》的阿月，被指奸得不明不白，演到過晒火位而遭唾罵，但原來這個結果，朱康在讀劇本時已經預料到會發生。「我清楚知道如果真的照著導演或者劇本的狀態去演，是會發生這個問題，但我放棄去爭取作出改動，雖然我已經打甩了一些不用演，但到最後你沒辦法。導演要你這樣演，你做啦，不只是這個製作，其實很多製作都是導演有他的看法，做演員只要做就行了，你不知道他最後怎樣剪，會怎樣調配。」

朱栢康就曾經因為演《940920》的阿月，被指奸得不明不白，演到過晒火位而遭唾罵。（《940920》影片截圖）

朱康的演出飽受抨擊︰「你是行行下街，收到一個IG私訊，你是被人用粗口罵全家的，然後你爸爸媽媽的功德，怎樣導致你現在影響社會。」（《940920》劇照）

結果套劇出到來，朱康飽受抨擊︰「你是行行下街，收到一個IG私訊，你是被人用粗口罵全家的，然後你爸爸媽媽的功德，怎樣導致你現在影響社會。你不會只看一半，去到粗口那四個字便果斷不看！你不會的，你必定會看完它，問題是你之後怎樣處理。」

哥哥一句「意見和挑剔是有分別的，挑剔是幫不了事情進步」又替弟弟釋懷。（梁碧玲 攝）

挑剔是幫不了事情進步

《940920》給朱栢康最大的啟示，就是有些東西必須要堅持。「我從事了表演這麼長時間，自己的直覺怎會不準呢？你懂得看劇本、懂得分析，知道故事的走向是怎樣。只是當日覺得自己在這媒介（電視劇）還未熟悉，不如聽聽別人的說法，但如果有些直覺一直留在腦海時，它就代表著一些東西。」

朱柏康都有掙扎過，怕自己從此不再接受別人意見，但又是哥哥一句說話令他立即叮一聲！「他說了一句好好︰『意見和挑剔是有分別的，挑剔是幫不了事情進步。』這樣只會打擊所有人，不敢再勇敢地創作。其實做表演的，個個很脆弱，否則怎麼可以在鏡頭前哭給你看，我們就是不斷拿出自己這麼脆弱的特質給觀眾看。但我都經常跟自己說，千萬不要逃避了，變成不聽意見的人，好的意見，狠的意見都一定要繼續去吸收。」