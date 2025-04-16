獵狐行動︱梁朝偉黑化變恐怖情人　結局曝光殘殺邦女郎死不瞑目

由梁朝偉主演的內地犯罪電影《獵狐行動》，塵封長達四年後早前於月初突發上映。《獵狐行動》據指耗資兩億元人民幣製作，上映至今12日累積票房僅得4877萬元，遠低於外界預期，預計票房雖然上升至7600萬元，但按照票房分帳比例，片商仍將虧損超過1億7000萬元！《獵狐行動》劇情改編自真實案件，梁朝偉飾演的反派戴逸宸，據內媒報道原型人物為「上海百億金融詐騙案」主犯，更參考了施建祥、閆永明等多個曾潛逃海外的商業罪犯塑造而成！

《獵狐行動》劇情改編自真實案件，梁朝偉飾演的反派戴逸宸，原型人物據報為「上海百億金融詐騙案」主犯！（《獵狐行動》電影劇照）

《獵狐行動》劇情改編自真實案件，梁朝偉飾演的反派戴逸宸，原型人物據報為「上海百億金融詐騙案」主犯！（《獵狐行動》電影劇照）

在《獵狐行動》飾演女主角的「邦女郎」Olga Kurylenko，昨日（15日）於社交媒體發布關於角色艾爾莎的劇情片段，間接令部分劇情結局曝光！《獵狐行動》劇情中，戴逸宸在一場派對上邂逅美女大律師艾爾莎，假扮深情透過甜言蜜語及奢華禮物將艾爾莎追求到手，並利用精通法律的女友艾爾莎，將自己的罪名在法國法庭上洗脫。

「邦女郎」Olga Kurylenko在《獵狐行動》飾演女主角，與梁朝偉合演情侶，艾爾莎在劇情中亦是戴逸宸的律師。（《獵狐行動》電影劇照）

「邦女郎」Olga Kurylenko在《獵狐行動》飾演女主角，與梁朝偉合演情侶，艾爾莎在劇情中亦是戴逸宸的律師。（《獵狐行動》電影劇照）

戴逸宸利用精通法律的女友艾爾莎，將自己的罪名在法國法庭上洗脫。（《獵狐行動》電影劇照）

然而在中國偵緝警察的追捕下，戴逸宸不得不潛逃海外，面對被警方窮追猛打，戴逸宸變得非常敏感與神經質，對知曉自己商業罪案秘密的艾爾莎產生疑心，梁朝偉的演繹亦隨之黑化，戴逸宸旋即化身為「恐怖情人」不但切斷她與外界的聯絡，更在她反抗拒絕時雙眼湧現殺機，最後艾爾莎亦逃不過戴逸宸的魔掌，失去利用價值後「用完即棄」、被殘殺後死不瞑目！

梁朝偉飾演的戴逸宸隨劇情發展黑化！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉飾演的戴逸宸隨劇情發展黑化！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉演繹隨刻情發展黑化，戴逸宸旋即化身為「恐怖情人」不但切斷艾爾莎與外界的聯絡！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉演繹隨刻情發展黑化，戴逸宸旋即化身為「恐怖情人」不但切斷艾爾莎與外界的聯絡！（《獵狐行動》電影劇照）

Olga Kurylenko於社交媒體分享《獵狐行動》的影片，讓角色慘死結局曝光！（Olga Kurylenko IG影片截圖）

Olga Kurylenko於社交媒體分享《獵狐行動》的影片，讓角色慘死結局曝光！（Olga Kurylenko IG影片截圖）

梁朝偉在《獵狐行動》飾演的戴逸宸，據指原型人物為「上海百億金融詐騙案」主犯，亦按施建祥、閆永明等潛逃海外的商業罪犯改編塑造。現實中，雖然原型人物未有在商業罪案以外牽涉謀殺，然而案情仍然涉及驚人款項、潛逃海外年期極長！中國商人施建祥為快鹿集團創辦人，生意版圖涉足金融及影視領域，有關施建祥的集資詐騙罪涉款超過152億元人民幣，而事件被揭發據報竟因為由施建祥擔任總製片人的電影《葉問3》在內地陷入「幽靈票房」造假風波，因此披露集團資本運作模式，在2013年至2015年間非法集資超過434億元，扣除超過282億元前期投資者本息及各項營運成本外，款項被施建祥轉移至中國境外並被侵吞，因此施建祥被立案調查並成為國際刑警「紅色通緝令」的通緝犯。

《獵狐行動》反派戴逸宸的其中一位原型人物為快鹿集團原董事長施建祥。（視覺中國/資料圖片）

至於《獵狐行動》反派戴逸宸的另一位原型人物閆永明，曾創作通化三利化工公司，並向生物化學製藥領域發展投資。閆永明成為通化金馬董事期間，更曾以3億1800萬人民幣購入號稱「中國偉哥」的男性藥物奇聖膠囊，被稱為「中國偉哥之父」！閆永明旗下通化金馬業績於2001年直線下滑，虧損達5億8400萬元，閆永明同年辭任董事長後，畏罪捲巨款潛逃至澳洲及紐西蘭，據指涉款超過2億2000萬元人民幣！閆永明於2005年被國際刑警以「紅色通緝令」追緝，輾轉到2016年才在中國與紐西蘭執法部門合作下，安排逃海外長達15年的閆永明回國投案自首。