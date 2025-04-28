金像獎｜許冠文半工讀完成學位　自認「失敗哥哥」對許冠英太嚴苛

許冠文為香港娛圈一代笑匠，入行57年，年屆82，拍下多部膾炙人口的經典電影，包括《半斤八兩》、《摩登保鑣》、《雞同鴨講》、《合家歡》等。而他亦在1982年憑《摩登保鑣》奪得第一屆金像獎最佳男主角。2023年第41屆金像獎，許冠文憑《風再起時》奪得最佳男配角，戲中他以流利的英語舌戰一眾政府高官，贏得觀眾讚許。而在今屆金像獎，亦憑在《破‧地獄》嚴父一角，獲提名最佳男主角。



許冠文在《破‧地獄》中一改笑匠形象，仍獲觀眾愛載。（《破‧地獄》劇照）

許冠文自小在蘇屋邨長大，父親許世昌是教師，曾任酒店經理、但由於有四兄弟，生為長子的他要幫手養家。1965年，許冠文畢業於柏立基教育學院後，便到蘇屋北官立小學任教，後來有見獲學士學位的同事可賺取更高收入，便想考剛開辦中文大學修讀學士學，但由於幾個細佬仍要讀書，使費甚大，於是許母開出一個條件，只要許冠文拿回屋企的家用不變，他讀甚麼都可以。Michael便決定以半工讀方式報讀香港中文大學社會學系，既申請助學金，又教夜校，再去到無綫電視做司儀及編劇，3年後終順利畢業，並正式加入無綫電視。

許氏四兄弟童年合照。（網上圖片）

許冠文在拍攝《摩登保鑣》時，與家人在片場合照，右二為二弟許冠武。（許冠文Facebook圖片）

不願再拍風月題材自成一格

從電視節目《雙星報喜》（1971）開始，許冠文創作出貼近大眾生活的喜劇模式，其才華獲李翰祥賞識，並邀他演出《大軍閥》（1972），以嬉笑怒罵影射掌權者的腐敗荒唐，為初登影壇作亮麗表現。但礙於李翰祥喜在電影中加入風流題材和場面，令許冠文漸生厭。

電影《大軍閥》由許冠文及狄娜擔任男女主角，全片不乏大膽露骨情節，這亦是令Michael不願再拍的原因。（網上截圖）

早前許冠文接受文雋YouTube頻道《講呢啲講嗰啲》訪問，重提當年拍畢李翰祥的《大軍閥》後，在邵氏還有片約，要演出李翰祥執導的風月片，心感不悅。許冠文︰「我覺得李導演是靠抱負和才智去臣服人，冇理由靠睇女人剝衫搵食，如果係咁，不如索性做龜公？直接啲唔好咁虛偽，但李翰祥不介意我咁講佢，反而覺得守舊。」

許冠文︰「我覺得李導演是靠抱負和才智去臣服人，冇理由靠睇女人剝衫搵食，如果係咁，不如索性做龜公？直接啲唔好咁虛偽，但李翰祥不介意我咁講佢，反而覺得守舊。」（影片截圖）

一個機會獲嘉禾老闆鄒文懷賞識出任導演，從而有機會自己執導，拍出諷刺時弊、戲謔諧仿的喜劇模《鬼馬雙星》（1974），及至《半斤八両》（1976）更將其獨創的喜劇手法發揮得淋漓盡致，大破票房紀錄。

李小龍突然逝世，令嘉禾電影陣腳大亂。幸好鄒文懷先生獨具慧眼，早已覓到下一個令公司再創高峰的目標︰許氏兄弟。當年許冠文許冠傑在電視的搞笑節目《雙星報喜》大受歡迎，鄒文懷靈機一觸，建議許冠文離開邵氏，並連同許冠傑、許冠英兄弟班合作，拍下首部許氏兄弟作品《鬼馬雙星》（1974）。（《鬼馬雙星》劇照）

五奪年度票房冠軍

當年「許氏兄弟」的出品可說是影壇一哥，1974年的《鬼馬雙星》，便創下600萬的票房佳績，當年打破香港開埠票房記錄。 隨後「年度票房冠軍」就似由許氏兄弟代言，由《鬼馬雙星》開始，《天才與白痴》(1975)、《半斤八両》(1976)、《賣身契》(1978)、《摩登保鑣》(1981)，先後五次成為年度票房冠軍，其中更三度刷新香港開埠票房最高紀錄。

憑《摩登保鑣》成首位金像影帝

許冠文跟香港電影金像獎有極大淵源，當不少人以為這個終身成就獎是他首個金像獎獎項，其實早在1982年舉辦的第一屆金像獎上，Michael已經憑《摩登保鑣》奪得最佳男主角，亦是首位金像影帝。可惜當年尿酸過高腳腫無法出席，由許冠英代領。

許冠文憑《摩登保鑣》奪得首屆香港電影金像獎最佳男主角，是首位金像影帝。（《摩登保鑣》劇照）

2023年第41屆金像獎，許冠文憑《風再起時》奪得最佳男配角，戲中他以流利的英語舌戰一眾政府高官，「我們不希望所居住的城市，要賄賂消防員才有人幫你拯救家中失火，對嗎？（中文︰即時所謂有水就放水，冇水就散水）我們不希望要賄賂醫護人員，有病的母親才可以入醫院醫治，香港人並非想要這些！」許冠文表示：「拍《風再起時》很開心，因為我經歷過上世紀6、70年的香港，對我來說，拍攝像帶我回到過去。」

《風再起時》許冠文飾廉政專員 舌戰港英官員一幕字字鏗鏘成經典

奪終身成就獎念忘弟

其實許冠文於2022年《第40屆香港電影金像獎》獲頒終身成就獎，在台上更特別感謝已故的弟弟許冠英：「許冠英已經去咗天堂，我知道佢一定係睇緊。今日我想借呢個機會同佢講，所有你畀我嘅批評，都係啱嘅。我冇咗你真係唔得，我好掛住你！」因為有許冠英的建議、陪伴及批評，令他一直進步，許冠文都認為他都說得對。

許冠文去年在台上感謝亡弟許冠英，「原來我冇咗你真係唔掂。」（直播截圖）

第四十屆香港電影金像獎終身成就獎得主許冠文。（官方相片）

三兄弟聚首的電影，許冠傑專門做善良角色，許冠英演繹被欺負，而許冠文長駐衰人位置。（《半斤八兩》劇照）

過身前十年才意識到問題

談到兄弟情，許冠文曾經在有線電視節目，由汪曼玲主持的《星級會客室》中提到，自己在做哥哥方面，是有失敗的地方，特別在片場拍戲時。許冠文︰「我通常自編自導，片場上有少少事不妥當便會發脾氣，而且我做事追求十全十美，好多時都沒有處理好自己情緒，有時會想錯了，認為細佬，都唔使特別去氹，對其他人會客客氣氣，對自己兄弟一時不記得，會粗聲粗氣。忘記了他都有感受，許冠英都是藝人，會覺得無面。後來有朋友提示我，尤其許冠英會特別敏感，見到我特別驚青。到他過身前十年左右，我開始感受到，好想作出補救，但已經太遲，好遺憾，實際上我內心是一樣咁鍚他，跟許冠傑不遑多讓。」

許冠文坦言誤會了兄弟之間，說話不用轉彎抹角，直接來就是，但這造成的傷害是好危險。「所以不單跟太太要相敬如賓，對兄弟和朋友都一樣，大家都是人，都想有鼓勵和欣賞，鼓勵和欣賞往往都是從表情和言行透露出來。」