性感女星自爆被幕後動手動口騷擾　製作人暗示潛規則：我想照顧妳

39歲台灣性感女神黃喬歆（瑤瑤），自以女團出道並解散單飛後，一直為綜藝節目常客，經常以性感造型亮相各電視台節目，多年來討論熱度甚高！最近黃喬歆於節目上參與有關女星因為性感而受到騷擾的討論，自爆曾經在節目中被製作人與助理製作騷擾，對方更動口又動手，令黃喬歆感到不被尊重。

39歲台灣性感女神黃喬歆（瑤瑤），一直為綜藝節目常客，經常以性感造型亮相各電視台節目。（黃喬歆IG圖片）

39歲台灣性感女神黃喬歆（瑤瑤），一直為綜藝節目常客，經常以性感造型亮相各電視台節目。（黃喬歆IG圖片）

39歲台灣性感女神黃喬歆（瑤瑤），一直為綜藝節目常客，經常以性感造型亮相各電視台節目。（黃喬歆IG圖片）

39歲台灣性感女神黃喬歆（瑤瑤），一直為綜藝節目常客，經常以性感造型亮相各電視台節目。（黃喬歆IG圖片）

黃喬歆在節目上坦言，過去出席電視錄影期間，曾經被助理製作（PA）出手騷擾：「有一次我穿的衣服比較軟，動一動Mic頭就會往內折，這位PA大哥手就直接過來，我就說『我自己來，可能衣服布料太軟』，結果他回我『是妳胸部大大』。」行徑令人譁然！黃喬歆更進一步表示對方亦會言語作出騷擾：「有時候會說『妳胸部真的很大，當妳男友一定很幸福』，但因為是工作場合，我也不太敢跟他翻臉。」

黃喬歆自爆被電視節目PA出手及言語騷擾。（黃喬歆IG圖片）

黃喬歆自爆被電視節目PA出手及言語騷擾。（黃喬歆IG圖片）

同時，黃喬歆亦提到曾有節目製作人嘗試暗示提出「潛規則」，表示：「製作人突然打給我說『演藝圈只要有關係，就會順利很多』我說什麼意思？他說『我滿想照顧妳的，妳當我女友，我節目主持人的位置就把妳塞進去』我跟他打哈哈說『你前女友我認識，這樣很尷尬』他還回我『這有什麼關係？』」言行令黃喬歆難以置信！

黃喬歆更表示曾有製作人暗示潛規則，表示建立關係便能夠得到更多工作機會。（黃喬歆IG圖片）

即睇更多黃喬歆靚相！

黃喬歆形象一向非常性感，在社交媒體亦派送不少福利，非常養眼！（黃喬歆IG圖片）

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