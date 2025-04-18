東京直擊星戰慶典︱和風黑武士周邊型到裂　香港品牌展場壓軸開售

《星球大戰慶典2025》於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動今日（18日）開幕，將會公布《星球大戰》（Star Wars）影視作品的最新動向，安排影星與星戰迷近距離接觸，並舉辦各類型講座、展覽與Cosplay活動！《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場，率先與展覽VIP門票粉絲進入零售展區，一窺各種融入日本文化藝術特色的周邊產品，其中更有香港品牌推出限定玩具壓軸開賣！

「星球大戰慶典2025」於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動，將會公布《星球大戰》影視作品的最新動向。（星球大戰慶典Facebook圖片）

《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場，今日提前進入零售展場！（莫匡堯 攝）

《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場，今日提前進入零售展場！（莫匡堯 攝）

星戰慶典難得於亞洲舉行，大會推出一系列融入日本文化藝術特色的設計繪圖及周邊產品，將歷年《星球大戰》黑武士、帝國風暴兵、R2D2及C3PO等經典角色轉化與融入日本武士風格與浮世繪。其中，香港玩具品牌Hot Toys殺入展場，推出五款新版「和風」星戰人偶，目前於零售展場壓軸限量售賣，當中融入櫻花紋理的風暴兵、劇集新版天行者與黑武士型到炸裂！配戴武士風盔甲的Darth Maul均非常細緻精美，吸引大批星戰迷圍觀拍照！

香港玩具品牌Hot Toys殺入星球大戰慶典展場，人偶產品限量壓軸開售！（莫匡堯 攝）

香港玩具品牌Hot Toys殺入星球大戰慶典展場，人偶產品限量壓軸開售！（莫匡堯 攝）

香港玩具品牌Hot Toys殺入星球大戰慶典展場，人偶產品限量壓軸開售！（莫匡堯 攝）

香港玩具品牌Hot Toys殺入星球大戰慶典展場，人偶產品限量壓軸開售！（莫匡堯 攝）

香港玩具品牌Hot Toys殺入星球大戰慶典展場，人偶產品限量壓軸開售！（莫匡堯 攝）

即睇更多《星球大戰》和風周邊產品！

現場最精明產品為迷你尤達的滑版，木板上刻有雕字！（莫匡堯 攝）

現場最精明產品為迷你尤達的滑版，木板上刻有雕字！（莫匡堯 攝）

《星球大戰》經典角色推出和風造型，浮世繪設計推出海報及T裇等周邊產品。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》經典角色推出和風造型，浮世繪設計推出海報及T裇等周邊產品。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》經典角色推出和風造型，浮世繪設計推出海報及T裇等周邊產品。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》經典角色推出和風造型，浮世繪設計推出海報及T裇等周邊產品。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》經典角色推出和風造型，浮世繪設計推出海報及T裇等周邊產品。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》經典角色推出和風造型，浮世繪設計推出海報及T裇等周邊產品。（莫匡堯 攝）

現場設有扭蛋及模型區域。（莫匡堯 攝）

現場設有扭蛋及模型區域。（莫匡堯 攝）

零售展區亦設有客製T裇製作區。（莫匡堯 攝）

零售展區亦設有客製T裇製作區。（莫匡堯 攝）

零售展區亦設有客製T裇製作區。（莫匡堯 攝）

不少星球大戰產品均融入日式風格。（莫匡堯 攝）

不少星球大戰產品均融入日式風格。（莫匡堯 攝）

不少星球大戰產品均融入日式風格。（莫匡堯 攝）

不少星球大戰產品均融入日式風格。（莫匡堯 攝）