伍允龍年少習武擊退俄羅斯拳手　曾在意被叫「奀星」︰營造成丑角

伍允龍入行20多年，一直在浮在沉，縱使好快獲得王晶力捧做新一代動作演員，但成績都未如理想。直至2016年一套電視劇《城寨英雄》，「貓仔」一角令他嶄露頭角，而去到2024年上畫的《九龍城寨之圍城》，終於憑「王九」廣為大家認識，更成功入圍金像獎最佳男配角，迎來吐氣揚名之勢。

伍允龍香港出世，7歲移民到美國，在當地因為沒太多娛樂，開始跟爸爸及舅父習武，後來更到武館教拳做教練。自小沉迷香港動作片的伍允龍，成龍的《醉拳》大大話話看了近萬次，看到錄影帶都滿佈雪花，而這正正讓他埋下回港發展，晉身動作影星的決心。



鳴謝︰

髮型︰Calvin Yuk@calvinyuk830

化妝︰ Cosette Lee @cosetteleemakeup

服裝︰@harveynicholshk #HNHK #HNSTYLE @wooyoungmi

場地：純。詠春 PVT Group Limited

伍允龍香港出世，7歲移民到美國，去到當地不久便跟爸爸及舅父習武，後來更到武館教拳做教練。（葉志明 攝）

伍允龍入行20多年，一直在浮在沉，去到2024年上畫的《九龍城寨之圍城》，終於憑「王九」廣為大家認識，更成功入圍金像獎最佳男配角。（《九龍城寨之圍城》劇照）

「So Cool ！Jackie Chan！」

7歲移民到美國的伍允龍，當時是新移民，跟家人同住在外公外婆家裏，自己兩位舅父分別教洪拳及詠春，爸爸亦有教蔡李佛，由於當時沒太多錢，家人甚少安排活動，而對於好動的他，習武是最好的消耗體能方法。「於是開始在後院學拳，起初也是學套路，紮馬基本功，當知道再練會有成果可以到下個階段，就愈練愈有興趣。」

伍允龍在香港出世，7歲移民到美國生活。（伍允龍微博照片）

成龍主演的動作電影，影響好幾代的年輕人，伍允龍就是因為看了近萬次，銳意投身演藝界。（《醉拳》劇照）

對武術有興趣和鬥心，都關成龍事，因為自小就愛看《醉拳》，在外地沒太多娛樂都是靠它自娛，從而感受到香港動作電影在外地的威力。「小時候在美國長大，都在想如何捕捉自己的文化，我覺得功夫片不單是娛樂，在外國無論你甚麼肌膚顏色、講甚麼語言，有甚麼信念，只要一播功夫片，甚麼人都看得明白，身邊的人無論是講英文還是講中文，睇《醉拳》、《A計劃》時都會大叫︰『So Cool ！Jackie Chan！』當時就肯定自己，想進入這個世界。而進入這個世界就要來香港，雖然來港時功夫片已沒落，但拍功夫電影的技術發源地是香港，所以無論如何都決定一定要回香港學會這套技術。」而返港後，更有跟葉問最好打的徒弟黃淳樑學詠春，增進自己的技巧。

年輕時的伍允龍，不時出外比賽，在教拳期間更受到俄羅斯拳手挑戰。（伍允龍＠IG相片）

伍允龍在美國有開設武館，教授國術。（伍允龍＠IG相片）

13歲受挫認識何謂功夫

自小習武，對一位小朋友而言，是值叫拿來耀武揚威的事，直至13歲一次受挫，才深深明白自己的不足。「13歲那年在學校，被一個外國男仔一鎚打到我胸口，令我躺在地上。這對我是一個覺醒，為何學了功夫都會這樣？其實很多練功夫的人，都只專注打套路，未有融會貫通，就好似學游泳，我只在岸上學整套動作，但未跳過落水游，那可否說你懂得游泳呢?我想我當時對功夫理解大概是這樣。」

對一位小朋友而言，練得一身好武功是值叫拿來耀武揚威的，直至13歲一次受挫，才深深明白自己的不足。（葉志明 攝）

自始便向教練要求學習實戰的搏擊技，而在美國做教練，除應付學生，偶然也要應付一些外來人的挑戰，他們對中國功夫甚有興趣，經常想來個比試，向來點到即止，除了一次。伍允龍︰「那是一個來自俄羅斯的拳手，可能語言之中有些隔膜，不知大家在說甚麼變成過手，詠春有個練習叫黐手，而我不知是打甚麼拳，都有類似黐手的動作，但練習不同就是不同，他一開始便打到我的牙齒插穿上脣，爆晒。令我最生氣的是當時媽媽都在現場，她向來不會看我比賽，於是我便作出反擊，將他打倒。」

一次跟俄羅斯拳手比試，一開始被打到自己的牙齒插穿上脣，爆晒。「令我最生氣的是當時媽媽都在現場。」（葉志明 攝）

據伍允龍憶述，當時場面已一片混亂，師傅已經要上前阻止，還打算報警趕他們離開，避免再打下去會去到不能回頭的情況。「我記得第二天，他們還想回來，只是我們不讓他進去。」從這件事，足見伍允龍不好惹，但同時亦聯想到《九龍城寨之圍城》上畫時，一次謝票伍允龍被挑釁，但最終竟可沉住氣面對，還贏得網民一片力讚，兩次反應是一大對比。「戲院那件事是心態不同了，我覺得這位觀眾只是過份興奮，並沒有很大的殺傷力，我沒有必要還擊去傷害他。我反而擔心這麼多相機拍著，不知道大家會怎樣看這件事，不過感謝主，網絡上99.9%都是正評，這件事某程度給觀眾看到我另一面。」

伍允龍︰「戲院那件事是心態不同了，我覺得這位觀眾只是過份興奮，並沒有很大的殺傷力，我沒有必要還擊去傷害他。」（影片截圖）

伍允龍、吳建豪（Vanness）與安志杰，是圈中感情要好的好兄弟。（伍允龍＠微博圖片）

安志杰做爸爸，兩兄弟都有到賀。（網上圖片）

到吳建豪房狂食Room Service

伍允龍、吳建豪（Vanness）與安志杰，是圈中感情要好的好兄弟，當時吳建豪人氣較高，不時來港拍戲及拍廣告，而這兩兄弟知道後定必到酒店一聚，為的不知見面仲會大擦一餐。「Vanness一來香港就住酒店，我和Andy（安志杰）一定會上去，他來香港拍廣告其實不關我們事，但我們也上去吃房間餐飲。吃到叫他來拍廣告那間公司代表，要致電他經理人說︰『你通知Vanness叫房間餐飲時，就住就住！』你想想我們三個都不是輕盈，食量多驚人。」

三兄弟感情一直要好，當年更起齊捱過。（網上圖片）

雖然講出來好似有點失禮，但伍允龍又不覺是甚麼一回事，就算當日經歷時，也不覺得是艱難日子。「那個階段因為剛剛來港發展，多辛苦都好都是一個開心的過程，是預料不會有很多資源的階段，反而回望過來是很好笑的回憶。直至《城寨英雄》貓仔（角色名）出了之後，可以說是入了屋，事業開始穩定，那時候我媽媽才跟我說，之前的確我有點擔心我，我聽後覺我很窩心，其實做父母都想自己小朋友做一個最好選擇，但這行業未必是一個最好選擇，不過她都給予我支持，鼓勵我只要往前行就可以，慢一點都沒所謂。」

伍允龍媽媽一直擔心兒子的前途，但一直予以鼓勵︰「只要往前行就可以，慢一點都沒所謂。」（葉志明 攝）

唔想被人叫「奀星」，就做個大星畀人睇

相比起生活難捱，伍允龍覺得當時不時以「奀星」相稱，這種感覺更難捱，他自己自己名氣不及其他人，但自問對工作百分百瞓身，斷腳、被車撞、傷眼，甚麼都試過，但都堅持下去，奈何就是得不到一份尊重。「有一天在拍攝王晶一部電影，現場很多雜誌在現場當作佈置，隨手拿一本來看，有報道又寫我『奀星』這兩字，雖然同自己講，不應該理會這些事，但心裡就是不舒服，我被車撞、跳樓、斷骨、斷腳，我想不是每個人都承受到這種痛苦後，還可以繼續做下去，我仍堅持，為甚麼還要用這個形容詞呢？」直至晶哥一句說話︰「人家叫你『奀星』， 你便做個『大星』讓人看！」才令他一言驚醒。

伍允龍在拍《潛行者》，曾傷及眼睛險盲。（葉志明 攝）

當年與鍾嘉欣拍拖，由於身份地世懸殊，加上傳媒渲染，令二人最終分手收場。（伍允龍＠微博圖片）

伍允龍好明白娛樂圈的遊戲規則，有時要用某些形容詞去推銷個故事，只是當中被營造成丑角。事實上這些負面形容，亦影響了當時他跟鍾嘉欣的戀情。「當時是有點困難，因為我跟伴侶在行內的差距太大，很多時會因為這些問題有拗撬，某程度上她公司會給予壓力要收起我，甚至聽到對方公司高層一些說話，令我覺得很不專業。」

伍允龍曾經高調地愛，但被鍾嘉欣公司極力反對。（視覺中國）

當時鍾嘉欣有找男友客串MV，但MV出來見不到樣。(網上圖片)

結果去到2015二人正式分手，可喜是至今二人仍保持友好關係︰「過時過節都會互相問候一下，或者做訪問講起對方時都會講好說話。」這一切對伍允龍來說都是一個經歷，一個回想起來令他珍惜現狀的經歷。「沒有之前的過去，就沒有我今天的伍允龍。」