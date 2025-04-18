東京直擊星戰慶典︱科幻片教母驚喜加盟　Pedro Pascal：無比榮幸

《星球大戰慶典2025》於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動今日（18日）開幕，將會公布《星球大戰》（Star Wars）影視作品的最新動向，《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場！星戰熱播劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）推出電影《曼特洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu），預告將於2026年5月22日上映，男主角Pedro Pascal更於消息宣布時，攜同「科幻片教母」薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）一同無預警現身，與古古在台上互動。

《曼特洛人與古古》男主角Pedro Pascal無預警現身。（莫匡堯 攝）

《曼特洛人與古古》男主角Pedro Pascal攜同「科幻片教母」薛歌妮韋花一同無預警現身。（莫匡堯 攝）

熱播劇集《曼達洛人》推出電影《曼特洛人與古古》，預告將於2026年5月22日上映！（《曼特洛人》電影劇照）

Pedro Pascal近年憑《The Last of Us》、《帝國驕雄II》等電影大受觀眾歡迎，談到《曼特洛人與古古》期間守口如瓶，僅表示：「我不會透露任何細節，因為我希望大家能夠經歷劇情。觀看這部史上其中一部拍攝得最好冒險電影時，我想不斷為大家帶來驚喜！」

《曼特洛人與古古》男主角Pedro Pascal與薛歌妮韋花一同跟古古在台上互動。（莫匡堯 攝）

《曼特洛人與古古》男主角Pedro Pascal與薛歌妮韋花一同跟古古在台上互動。（莫匡堯 攝）

發布會另一項驚喜，則是曾主演《異形》（Alien）與《阿凡達》（Avatar）系列的薛歌妮韋花加盟星球大戰宇宙，官方更現場發布兩張角色花絮照，薛歌妮韋花以《星球大戰》橙色戰機機師制服登場，令星戰迷期待不已！能夠與薛歌妮韋花合作，Pedro Pascal表示：「能夠與她合作是無比的榮幸，她是我最喜歡的演員之一，是我心目中的偶像！我成長期間看過她所有類型的作品，包括喜劇、科幻片、動作片、恐怖片以及傳記片，有時真的不知道從何說起！」

薛歌妮韋花加盟星球大戰宇宙，官方更現場發布兩張角色花絮照，以《星球大戰》橙色戰機機師制服登場！（莫匡堯 攝）