尋秦記｜古天樂一個諗法正劇變喜劇　連續發燒7日後決定離開TVB

《第49屆香港國際電影節》的焦點影人古天樂，昨日（19/4）出席名家講座，席上古生分享了不少自己拍戲經歷，講到經典之作《尋秦記》，原來當初拍攝時並不打算是喜劇，誤打誤撞之下成了反令大家耳目一新。而講怎樣才是一位好演員，古生就講出幾大特質。



古天樂出席香港國際電影節名家座談會。（大會提供）

《尋秦記》原為正劇非搞笑

在講座上，大家談到創新的方法，古生就以個人的經典作品《尋秦記》為例，誤打誤撞之下突破原著框框自成一格。「初初諗個角色都係打算返去一日啫，點會諗到幾年都返唔到嚟，咁你裡面件底衫冇諗住係古裝衫嘛，所以就配襯件Tee，你仲要沖涼去廁所，等等好多細節要度，斷唔到出嚟會變咗套喜劇。」

古天樂覺得項少龍本來打算返去一日，點諗到幾年都返唔到嚟現代，當中發生的矛盾就成為笑料。（《尋秦記》劇照）

古天樂拍《尋秦記》時，最開心是一眾演員要認真地接他的荒謬對白。（《尋秦記》劇照）

變成喜劇是神來之筆，更令古生開心是合作的演員都完全配合。「我拍呢套劇係最開心，有啲戲份我拍之前，我會叫對方一陣我講咩你都唔好理，唔好笑就得。於是有幕我講︰『做咩呀，你咁嘅樣，今日輸咗股票呀？』結果對方都係笑。又有個角色講佢咩都知，咁我問︰『你知唔知咩係鹹蛋超人吖？』佢又真係走去諗，出嚟個反應好好笑。」

曾創下94至2000年未請話病假紀錄的古生，拍《尋秦記》發燒燒足7日，令他認真審視自己去向。（大會提供）

發燒7日決定不再拍劇

雖然拍得開心，但電視台工廠式拍攝，令自己不停透支，縱被稱做鐵人，但都有倒下時，令他重新審視自己的去向。「當時冇得揀，簽咗畀電視台，你係被安排去做咩，94年入行去到2000年間，我一日病假都未請過，試過發燒都照開工，被監製叫做鐵人。但拍《尋秦記》時，燒到40定41度，連續7日都退唔到燒，打幾多支抗生素都冇用，就令我認真考慮不如唔好再拍電視劇，再鐵人都好，真係拍唔到落去，期間冇時間畀你諗下嘢。」古生最瘋狂時期是電視劇及電影兩邊一齊開工，完全感受不到演戲的樂趣，直至去到拍林嶺東執導的《極度重犯》，才真正懂得享受演戲。

要當一位好演員，有演技是最為必要，但在古生心目中，心地好更加重要。古天樂︰「好演員除咗演技好，最緊要心地好，青雲就係一個心地好嘅人，有時演戲就係要互相溝通，睇下雙方點樣演先出到個效果，好心地嘅演員會互相幫助，心地唔好嘅就只會跣你，唔係為咗部戲，係為佢個人表演，呢種我又唔係太鍾意。所以好演員是要有耐性、謙厚嘅心，要肯幫人。」

《尋秦記》電影版已拍竣多年，一直等待上畫日。（《尋秦記》電影劇照）