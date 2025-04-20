東京直擊星戰慶典︱麥斯米基辛超親民派心飛吻　講座談演反派關鍵

《星球大戰慶典2025》於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動於18日開幕，將會公布《星球大戰》（Star Wars）影視作品的最新動向，《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場！丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）昨日現身星戰慶典，出席以反派為主題的講座，大談與《星球大戰》宇宙的回憶，以及多年來在不同電影中飾演銀幕反派的心路歷程。

丹麥影帝麥斯米基辛出席《星球大戰》反派主題講座，向觀眾親民派心！（莫匡堯 攝）

丹麥影帝麥斯米基辛出席《星球大戰》反派主題講座，向觀眾親民派心後飛吻！（莫匡堯 攝）

丹麥影帝麥斯米基辛出席《星球大戰》反派主題講座，向觀眾親民派心後飛吻！（莫匡堯 攝）

丹麥影帝麥斯米基辛出席《星球大戰》反派主題講座，向觀眾親民派心後飛吻！（莫匡堯 攝）

丹麥影帝麥斯米基辛出席《星球大戰》反派主題講座，向觀眾親民派心後飛吻！（莫匡堯 攝）

麥斯米基辛於講座上感謝一眾星戰迷的愛戴，表示自己首次來到日本出席星球大戰慶典，對日本粉絲印象猶其深刻，笑言：「日本粉絲有一種獨特性，有不少入坑多年的中年狂迷，他們非常喜歡角色，珍藏大量周邊產品，亦會請演員簽名，但其實僅鍾情角色、毫不在乎演員本身！」引起現場不少星戰迷大笑與同感。

麥斯米基辛於講座上感謝一眾星戰迷的愛戴，表示自己首次來到日本出席星球大戰慶典，對日本粉絲印象猶其深刻！（莫匡堯 攝）

麥斯米基辛於《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）裡飾演Galen Erso，但笑言自己從不是《星球大戰》影迷：「我在拍攝前從來未看過一部星戰電影！雖然飾演標誌性的『死星』設計者，然而我對死星完全無感！」但卻分享到與曾演出《星球大戰》、同樣飾演反派Grand Admiral Thrawn的哥哥Lars Mikkelsen的一則趣時：「有一次看見哥哥在飯前砌死星的樂高（Lego）模型，便心想『死星是由我設計發明的，我可以幫忙』！其實能夠成為死星發明者是我的榮幸，我是『星戰奧本海默』！」

麥斯米基辛於《俠盜一號：星球大戰外傳》飾演Galen Erso，是死星發明者，更自嘲為「星戰奧本海默」！（《俠盜一號：星球大戰外傳》電影劇照）

麥斯米基辛於《俠盜一號：星球大戰外傳》飾演Galen Erso，是死星發明者，更自嘲為「星戰奧本海默」！（《俠盜一號：星球大戰外傳》電影劇照）

從影多年的麥斯米基辛，曾於007占士邦系列《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）、哈利波特系列《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）等賣座作品中飾演大反派，對於銀幕奸角形象，麥斯米基辛表示從來都不覺得自己是反派：「做反派角色的關鍵，正正是不覺得自己是壞人！在電影中，正派角色最緊要讓觀眾找到可愛、認同之處；反派則總要覺得自己正在做對的事，只是在世界之中與眾人目標背道而馳！很多人在現實生活不是壞人，只要我們知道這個世界的目標方向。」至於同樣飾演反派的哥哥，麥斯米基辛則開玩笑指：「大家誤會他了，他真人是個大奸角！別看他好像個好人，只是演技好而已！」

麥斯米基辛表示做反派角色的關鍵，正正是不覺得自己是壞人！（莫匡堯 攝）

麥斯米基辛曾於007占士邦系列《新鐵金剛智破皇家賭場》裡飾演大反派。（《新鐵金剛智破皇家賭場》電影劇照）

麥斯米基辛曾於哈利波特系列《怪獸與鄧不利多的秘密》裡飾演大反派。（《怪獸與鄧不利多的秘密》電影劇照）

《星球大戰》是幾代人的童年回憶，然而在參演前從未看過星戰電影的麥斯米基辛，卻表示自己有個不一樣的童年：「記得童年時，見到哥哥花兩日排隊買戲票看《星球大戰》，我卻完全不知他在做甚麼！相反我會看李小龍，不用排隊之餘，我很鍾情李小龍！」