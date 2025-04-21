東京直擊星戰慶典︱50周年慶典洛杉磯舉行　聯乘日本動畫推加長版

《星球大戰慶典2025》於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動於18日開幕，將會公布《星球大戰》（Star Wars）影視作品的最新動向，《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場！慶典最後一日，大會公布震撼消息，下一屆適逢《星球大戰》上映50周年，慶典將於美國洛杉磯舉行，令一眾影迷興奮狂呼、大為期待！

適逢《星球大戰》上映50周年的2027年星戰慶典，將於美國洛杉磯舉行！（莫匡堯 攝）

星戰慶典最後一日的發布會上，除了公布下屆慶典舉辦地點外，亦披露星戰與日本動畫工作室聯乘製作的《VISION》系列第三季！《VISION》第三季將會繼續聯乘九間日本動畫工作室，延續首兩季九部擁有獨立劇情、繪畫風格，並與日本文化緊扣的短篇動畫，並於2025年10月29日播出！其中最受歡迎的《The Ninth Jedi》，將更上一層樓，推出《Star Wars VISION presents：The Ninth Jedi》更長篇的作品，於2026年上線，令日本星戰迷與全球日本動漫粉絲大感期待！

《VISION》第三季將會繼續聯乘九間日本動畫工作室，延續首兩季九部擁有獨立劇情、繪畫風格，並與日本文化緊扣的短篇動畫！（莫匡堯 攝）

《VISION》第三季將會繼續聯乘九間日本動畫工作室，延續首兩季九部擁有獨立劇情、繪畫風格，並與日本文化緊扣的短篇動畫！（莫匡堯 攝）

《VISION》第三季將會繼續聯乘九間日本動畫工作室，延續首兩季九部擁有獨立劇情、繪畫風格，並與日本文化緊扣的短篇動畫！（莫匡堯 攝）

《VISION》第三季將會繼續聯乘九間日本動畫工作室，延續首兩季九部擁有獨立劇情、繪畫風格，並與日本文化緊扣的短篇動畫！（莫匡堯 攝）

《VISION》第三季將會繼續聯乘九間日本動畫工作室，延續首兩季九部擁有獨立劇情、繪畫風格，並與日本文化緊扣的短篇動畫！（莫匡堯 攝）

《VISION》第三季將會繼續聯乘九間日本動畫工作室，延續首兩季九部擁有獨立劇情、繪畫風格，並與日本文化緊扣的短篇動畫！（莫匡堯 攝）