袁詠儀拍戲伙食好變增磅　張智霖膽囊炎後戒口︰唔管太嚴驚佢休我

馬來西亞電影《阿媽有喜》，將於5月15日上畫，今日（20/4）主角袁詠儀，連同專誠從馬來西亞來港，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）一同出席優先場宣傳。袁詠儀回想接拍這部戲時，導演曾要求她增肥演出，但袁詠儀一口拒絕︰「我話你係咪傻，去到咁上下年紀新陳代謝好慢，我當然唔理佢。」但結果片場美食無限提供，就無意令她自然肥。

馬來西亞電影《阿媽有喜》，主角袁詠儀連同專誠從馬來西亞來港，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）一同出席優先場宣傳。（陳順禎 攝）

袁詠儀︰「片場有架外賣車，乜都有得食，烚嘅、煎嘅、燒嘅都有得食，仲有乾炒肉骨茶，好好食，係有藥材味但好香口。有一日最多食咗9餐，最少都7餐，未停過口，搞到我啲褲由38著到40到42。」對於在戲中飾演阿女黃潔琪（Miko），袁詠儀都大讚勤力，聰明，「係緊張啲，放鬆少少會好啲。」而對Miko而言，戲中最難是要全廣東話對白，袁詠儀都笑言馬拉廣東話聽到陀陀擰。「好似佢哋會問人『食飯咗？』，落雨又叫『落水』。」

今日優先場，袁詠儀請來一班友好出席欣賞，包括張達明、蔡一智及朱晨麗。（陳順禎 攝）

在戲中飾演阿女黃潔琪（Miko），袁詠儀都大讚勤力，聰明，「係緊張啲，放鬆少少會好啲。」（陳順禎 攝）

袁詠儀回想接拍這部戲時，導演曾要求她增肥演出，但袁詠儀一口拒絕︰「我話你係咪傻，去到咁上下年紀新陳代謝好慢，我當然唔理佢。」（陳順禎 攝）

日前，袁詠儀跟老公張智霖完成一年一度的普陀山之行，既當是旅行，又會祈福，更會約埋朋友一齊行山食齋。記者問到上載的手拖手相羨煞旁人，袁詠儀就笑說︰「其實只係拖住手行冇咁容易走散，冇咁容易仆親，因為普陀山真係好多人。」

早前袁詠儀跟張智霖一齊到普陀山旅行，這亦是張智霖膽囊炎後第一次遠行。（網上圖片）

二人溫馨的手拖手照，羨煞旁人。（網上圖片）

今次亦是張智霖手術後第一次遠行，袁詠儀都透露他已經食得瞓得玩得，不過要留意飲食。「始終年輕時太放肆，現在就有膽固醇問題。」會否更加以管制飲食？「我唔畀佢做嘅嘢太多喇，唔可以再管得太緊，否則會休咗我。我只會用凌厲嘅眼神盯實塊肥肉，佢就唔會食。」