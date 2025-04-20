「翻版林明禎」Miko沖涼遇靈異事　袁詠儀︰咁嘅身材係人都想入去

馬來西亞電影《OMG!阿媽有喜》，將於5月15日上畫，今日（20/4）主角袁詠儀，連同專誠從馬來西亞來港，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）一同出席優先場宣傳。早前，Miko在網上分享自己拍攝一個奇幻題材的電影《超能力學院》時，在酒店遇到靈異事件，更嚇得正在沖涼的她圍住毛巾便衝出房搵人求助，今日她就親自講述當時情況。



Miko在網上分享自己拍攝一個奇幻題材的電影《超能力學院》時，在酒店遇到靈異事件，更嚇得正在沖涼的她圍住毛巾便衝出房搵人求助。（陳順禎 攝）

翻版林明禎自爆酒店沖涼撞鬼 全裸披浴巾衝出房嗌救命

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事緣Miko入住酒店不久，自己帶去的護髮素不見了，然後在兩日後沖涼時，進入淋浴間時明明記得地下是冇護髮素，但沖到一半就突然出現，嚇得Miko驚慌失措︰「我立即沖水，圍住毛巾就衝出房，拍門找人幫手。」袁詠儀聽到就笑說︰「會唔會令人誤會，咁樣包住敲人道門。」Miko續指當日拍攝後，劇組返到酒店都有發生些怪事，例如聽到不少怪聲。事後Miko亦冇再理會這支護髮素。「我怕專登丟咗去，第二日再出現我仲怕。」

袁詠儀笑言Miko咁好身材，「係人都想入去啦，唔好講鬼啦！」（陳順禎 攝）

袁詠儀對這些事件反而持理情態度︰「其實都係提你要用護髮素，唔係想嚇你。要知道它們都係想在同一空間共存，下次講聲唔該就得。」原來袁詠儀都有靈異經歷︰「有次瞓緊覺，突然覺得床尾好似有人坐落嚟咁，正當我盤算擰轉面第一句問佢咩好時，但因為太眼瞓又瞓番。但我覺得佢哋咁樣做，可能係有事要我哋幫忙。」問到如果同樣遇到護髮素事件，袁詠儀會點處理︰「我會擺番好佢，唔會驚到用毛巾包住就衝出去。無辦法啦，你咁嘅身材，係人都想入去啦，唔好講鬼啦！」