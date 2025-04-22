東京直擊星戰慶典︱Cosplay大晒冷　女主角最受歡迎妝容超精緻

《星球大戰慶典2025》於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動於18日開幕，將會公布《星球大戰》（Star Wars）影視作品的最新動向，《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場！連日慶典之上，共有超過10萬人出席入場，其中不少星戰迷以Cosplay裝扮現身，表達對《星球大戰》各影視動畫作品的熱愛！以下為大家綜合慶典現場Cosplay巡禮，不論以真面目亮相打扮成一眾主角、融入和風元素的Cosplay造型、香港代表的星戰風暴兵團，甚至機械人與土炮裝扮的粉絲，均令場面生色不少！



《星球大戰》一眾主角

《星球大戰》面世至今近半世紀，一眾主角如Luke Skywalker、Leia公主、黑武士、Anakin Skywalker、女王Padmé Amidala、Rey及延伸各大小作品主角均極受觀眾歡迎，現場亦有大量粉絲爭相以女角色造型現身，妝容非常精緻！

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》主角Cosplay巡禮。（莫匡堯 攝）

融入和風元素Cosplay

是次《星球大戰》慶典中，不少日本或世界各地參加者，都將日本和風設計元素融合至星戰造型Cosplay上，除了符合近年星戰作品流行的聯乘風格，亦作為難得在東京舉行慶典的紀念。

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

《星球大戰》慶典融入和風元素Cosplay。（莫匡堯 攝）

帝國風暴兵團

Cosplay帝國風暴兵團的參加者，由世界各地的501軍團為主，其中香港亦有分隊出席，造型極為忠於原著電影，細節非常豐富！在501軍團以外，亦有不少參加者以風暴兵或曼特洛人造型現身，各具特色！

香港501軍團分隊亦有派代表出席《星球大戰》慶典。（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

不少風暴兵與曼特洛人Cosplay造型均極具創意！（莫匡堯 攝）

機械人

在《星球大戰》中，機械人角色如R2-D2、C-3PO、BB-8等均受觀眾喜愛，亦有不少人以機械人角色現身，其中兩位Cosplay成C-3PO的參加者，以製作中及完成品的版本現身，非常有趣！

製作版C-3PO設計造型極具心機！（莫匡堯 攝）

製作版C-3PO設計造型極具心機！（莫匡堯 攝）

完成版C-3PO設計造型還原度亦非常高！（莫匡堯 攝）

R2-D2其實都係有人扮！（莫匡堯 攝）

R2-D2其實都係有人扮！（莫匡堯 攝）

連毀滅者機械人都有人Cosplay！（莫匡堯 攝）

土炮Cosplay

在以上設計及造工精美的Cosplay以外，亦有參加者大玩低成本、土炮造型打扮，或將星戰元素融入時裝之中，亦相當有特色及吸引眼球！

土炮Cosplay的參加者，亦非常吸引眼球！（莫匡堯 攝）

土炮Cosplay的參加者，亦非常吸引眼球！（莫匡堯 攝）

土炮Cosplay的參加者，亦非常吸引眼球！（莫匡堯 攝）

有參加者將《星球大戰》元素融入時裝之中。（莫匡堯 攝）

有參加者將《星球大戰》元素融入時裝之中。（莫匡堯 攝）