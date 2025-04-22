張繼聰抗擊單憑外貌評價藝人風氣：企喺靚仔隔籬我直頭冇輪廓

香港樂壇影壇近日屢次出現針對藝人外貌與實力質疑的風波，先有觀眾對《三命》男主角陳國邦演繹成年到中年駱澤信感到不滿，認為陳國邦減齡飾演三十多歲較為牽強，作為主角外貌吸引力亦略嫌不足；後有資深喜劇導演王晶狠評MIRROR成員姜濤「人肥歌雞舞賤」，認為外貌實力均不足以成為香港頂流。日前張繼聰於社交媒體發文，談論表演者實力與外貌之間的關係，抗擊外界以「外貌協會」單憑外表評價藝人的風氣，更以自身經歷作為例子，疑似力撐演藝師兄陳國邦、亦同時勉勵姜濤。

張繼聰於社交媒體發文，談論表演者實力與外貌之間的關係，更以自身經歷作為例子。（梁碧玲 攝）

外界有觀眾對《三命》男主角陳國邦演繹成年到中年駱澤信感到不滿，認為陳國邦減齡飾演三十多歲較為牽強，作為主角外貌吸引力亦略嫌不足。（陳順禎 攝）

資深喜劇導演王晶狠評MIRROR成員姜濤「人肥歌雞舞賤」，認為外貌實力均不足以成為香港頂流。（陳順禎攝）

張繼聰於社交媒體上發文，表示留言到外界有指「做表演者外表真係好重要」言論，於是決定以過來人身份分享心路歷程：「我17歲入演藝學院讀書，立志成為一個表演者。『個樣唔掂，就冇運行』我可以話同呢個命題，搏鬥咗幾十年！」張繼聰坦言自己相比許多同行靚仔毫不吸引：「企喺好多靚仔隔離（籬），咁我直頭係冇輪廓啦」然而一直認為外貌天生由父母親賜予，沒有選擇亦不要埋怨，無論如何亦要感激父母養育之恩。

張繼聰於社交媒體上發文，表示留言到外界有指「做表演者外表真係好重要」言論，於是決定以過來人身份分享心路歷程。（張繼聰Threads截圖）

相比作為藝人的外表，張繼聰直言實力更為重要：「不過實力，係可以透過磨練，一點一滴累積返嚟！」認為許多令人欣賞之處全仗實力，列出九項藝人應注重的條件：「勤力，準時，不斷重複練習，虛心，健康嘅心態，唔好下下斤斤計較，唔晒時間諗無謂嘢，唔怕失敗，唔怕人哋講咩，點都企返起身再砌過！」一切均靠自己強大心志去應付、克服與努力。

相比作為藝人的外表，張繼聰直言實力更為重要，列出九項藝人應注重的實力條件。（梁碧玲 攝）

童星出身的張繼聰，從演藝學院畢業後，先後以音樂人與演員身份出道，半生在演藝圈打滾，他亦分享到自己對演藝人生的想法：「人一世物一世，我就係想用自己嘅人生實驗一下，我嘅諗法『呢個宇宙，根本就係有無限咁多種靚同埋成功』我就係想活出一套勵志片！」勉勵一眾同行者及後輩，希望大家能夠活出最美好的自己，期待能夠目睹各人在生命旅途發光發亮：「如果咁啱，你都係想成為一個表演者，Just enjoy your journey and trust it！」語意充滿正能量、心胸曠達！