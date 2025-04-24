58歲凍齡女神三度獲國際影展封影后：得獎心情真的難以形容

溫碧霞昨晚(23日)以盛裝兼新髮型出席在澳門舉行的首屆「亞洲藝術電影節」頒獎典禮，恭喜Irene再度憑新片《謊島美人魚》勇奪「亞洲藝術電影節」之「藝術家評審團特別單元」《最佳女演員》，「謊」片為Irene帶來第三度在國際影展中榮獲影后殊榮，令Irene心情十分興奮。

溫碧霞憑《謊島美人魚》成為首屆亞洲藝術電影節「最佳女演員獎」。

Irene於2020年憑電影《墮落花》勇奪「愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節」《最佳女主角》、去年2024年尾，再憑新片《謊島美人魚》榮獲「澳門國際青年電影節」《最佳女主角》；昨晚(23日)再下一城，獲「亞洲藝術電影節」之「藝術家評審團特別單元」頒發《最佳女演員》殊榮，成為Irene在國際影展中第三度封后，在電影成績表上再記下亮麗成績！

恭喜恭喜！

她真情地感謝幫助過她的所有人：「得獎心情真的難以形容，要感謝『亞洲藝術電影節』所有專業電影評審對我演技的認同；更加要感謝《謊島美人魚》所有幕前幕後，每一位用心的電影人，導演Stan、監製彭浩翔、編劇emily，大家用心的創造這個劇本，才能夠令我拿到這個獎項，希望未來這部電影能夠去到世界各地更多的地方讓更多的人看見。還有一定要感謝英皇電影及老闆楊生(楊受成博士)，一直對我電影上的支持與愛護；更加要多謝我的經理人Mani (霍汶希)及Winnie (區穎兒)，仲有我的工作團隊。最後，一定要感謝我的家人Kenny (老公)，無論在我工作上，得意或失意，他都會在我身邊默默支持我。再一次要多謝多年來一直喜愛我的粉絲們。」問到會否慶祝？Irene快速答：「一定會呀，一定會同大家好好慶功！」

溫碧霞出席澳門首屆「亞洲藝術電影節」紅地毯。

溫碧霞出席首屆亞洲藝術電影節。