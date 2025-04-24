愛國鐵漢身負重傷為動作學校揭幕　勉勵新人：靠拚命的時代過去了

51歲百億票房武打巨星吳京，一直為中國動作電影新一代領航人物，代表作《戰狼》、《長津湖》及《流浪地球》等系列，建立出愛國鐵漢形象，累積過百億元票房收入，更大大提升吳京於內地影壇的地位！吳京日前於北京出席「中央戲劇學院與影武堂戰略合作啟幕暨校外實踐基地授牌儀式」，驚訝見吳京身負重傷仍然堅持亮相，足顯他作為一代武打巨星銅皮鐵骨的真功夫，以及不遺餘力地提攜下一代的精神！

吳京為中國新一代動作電影的領航人物，愛國鐵漢形象深入民心。（視覺中國）

吳京主演過《戰狼》、《長津湖》及《流浪地球》等系列，建立出愛國鐵漢形象！（《戰狼2》電影劇照）

吳京主演過《戰狼》、《長津湖》及《流浪地球》等系列，建立出愛國鐵漢形象！（《戰狼2》電影劇照）

吳京身負重傷仍然堅持亮相動作學校揭幕，足顯他作為一代武打巨星銅皮鐵骨的真功夫，亦不遺餘力地栽培新人。（影武堂微博圖片）

吳京身負重傷仍然堅持亮相動作學校揭幕，足顯他作為一代武打巨星銅皮鐵骨的真功夫，亦不遺餘力地栽培新人。（影武堂微博圖片）

吳京於2021年創立影武堂，立志栽培中國電影新一代動作演員，吳京曾表示創辦影武堂並非為了籌組「吳家班」動作班底，而是希望熱愛動作表演的年輕人投身行業，拍攝更出色的中國動作電影。吳京於會上更鼓勵一眾學員：「大家要以超越我為目標，等大家超越我、電影綻放在大銀幕時，我會送上大大的擁抱！」

吳京月中出席《流浪地球3》開鏡儀式時，仍未受傷戴上頸箍。（吳京微博圖片）

吳京負重傷上陣，即使戴着頸部固定器仍興奮地出席揭幕禮，更全程面露笑容，發表講話時表示：「靠命去拚的時代已經過去了，更多的是靠我們的智慧、我們的文化、表演，靠我們的真誠去感動觀眾。」吳京透露近期因為訓練翻車導致頸部受傷，所以要配戴頸箍亮相，但亦開玩笑指：「我自己就沒有做好『為人師表』的作用！」希望一眾學員經過專業訓練後，他日能夠少受傷。

吳京負重傷上陣，即使戴着頸部固定器仍興奮地出席揭幕禮，更全程面露笑容並發表講話。（影武堂微博圖片）