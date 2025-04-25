夜校女生｜五天月出道前歌曲掀「回憶殺」　著校服購票即減$10

由莊景燊導演執導、《金馬獎》最佳新演員得主陳姸霏，夥拍新生代實力派演員項婕如聯袂主演的台灣青春校園電影《夜校女生》，已於本周四（24/4）在香港隆重上映。電影充滿90年代彩蛋，火速掀起話題，而電影公司更提供優惠，任何年齡人士穿著校服購票，憑優惠券即享戲票$10優惠，無論外型定票價，都即刻返到90年代。

項婕如(左)和陳姸霏(右)在《夜校女生》扮演一女中日夜校的「桌友」。（《夜校女生》劇照）

《夜校女生》以1997年為背景，出現不少勾起集體回憶的年代產物，戲中女主角陳姸霏與項婕如熱愛欣賞地下樂團演出，背景音樂不時響起台灣天團五月天的出道歌曲《擁抱》，原來兩位女生支持的正是還未出道的五月天，令不少觀眾大感驚喜！

陳姸霏飾演害羞、對任何事都充滿好奇的小愛。（《夜校女生》劇照）

五月天的前身「So Band」樂團早在1995成軍，當時主音阿信跟吉他手怪獸及低音結他手瑪莎，就讀台北師大附中時組團夾Band，後來另一吉他手石頭加入，於1997年3月29日正式改團名為「五月天」，並定該日為成軍紀念日。五月天出道前活躍於地下演出，《擁抱》被台灣校園奉為結他或音樂初學者入門歌曲，而有關同性情感的歌詞，亦對台灣同志文化仍有著舉足輕重的意義與代表性。

陳姸霏(左起)、項婕如在《夜校女生》中日細膩演繹糾結少女心事。（《夜校女生》劇照）

為了讓更多人重溫昔日校園歲月，本片將推出戲票優惠券，於各大戲院及商場派發，任何年齡人士穿著校服，攜同優惠券到指定戲院購買《夜校女生》之戲票，即可憑券享受港幣$10之戲票折扣優惠。準備好你的校服，一起重返青春的課堂，回顧美好歲月吧！

陳姸霏(左起)、項婕如在《夜校女生》扮演一女中的日夜校「桌友」。（《夜校女生》劇照）

《夜校女生》故事大綱

穿越1997年的台灣板橋，窺探少女小愛在成長路上的掙扎與光芒。原本考上理想高中的小愛（陳姸霏 飾），因母親的堅持轉入明星高中「北一女中」的夜校就讀。白天與黑夜跟日校生共用桌椅的她，跟爲日校的「桌友」敏敏（項婕如 飾）結下深厚友誼，卻因夜校生的身份暗自自卑，與敏敏亦同時愛上資優生路克（邱以太 飾）。為了掩蓋真相，她披上日校制服，假裝成與路克匹配的「完美女孩」。綠制服如魔戒般賦予她自信，卻讓謊言如滾雪球般失控。

來到聯考日，真相終被揭穿，小愛在友情、愛情與家庭的風暴中迎來了一場痛徹心扉的成長試煉。以北一女中夜校的獨特視角刻畫青春的迷惘與勇氣，帶領觀眾重溫因制服等級森嚴、聯考決定命運的時代，感受少女們在懵懂時光中尋獲的情感寶藏。