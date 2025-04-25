金像獎︱何啟華遮實咖喱雞上陣　魏浚笙又爆金句：我生日半發燒！

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日在文化中心舉行，金像獎董事局主席爾冬陞今日（25日）攜同文雋、張繼聰、劉天蘭、錢嘉樂等一眾董事及何啟華、魏浚笙等頒獎嘉賓一同出席入台拜神儀式。張繼聰、何啟華與魏浚笙於拜神儀式後接受傳媒訪問，談到重設「最佳衣著獎」，魏浚笙天真地表示：「咦！好似係我哋頒喎！」何啟華隨即表示：「係我哋頒呀，所以我哋未必攞得到！除非我哋交換頒，但都要問下我哋嘅Partner王丹妮同埋Locker林家熙先！」

金像獎董事局主席爾冬陞攜同一眾董事出席拜神儀式。（陳順禎 攝）

金像獎董事局主席爾冬陞攜同一眾董事出席拜神儀式。（陳順禎 攝）

金像獎董事之一張繼聰與「最佳衣著獎」頒獎嘉賓魏浚笙、何啟華亦一同出席儀式。（陳順禎 攝）

何啟華作為「最佳衣著獎」頒獎嘉賓，近日於《三命》裡的造型被觀眾大讚，連ERROR隊友肥仔梁業都讚不絕口，阿Dee笑言：「講真肥仔咁講係妒忌啫！妒忌我有個咁好嘅角色、咁好嘅演出機會！我自己覺得係我幕前演出最有魅力嘅一次！」笑言髮型是造型關鍵，連張繼聰亦開玩笑指：「我都係盧仔粉絲嚟，人又好、畫功又叻、執陰（瀏海）又正！係要呢個長度、多一吋少一吋都做唔到呢個效果！」阿聰更笑言何啟華應該以該造型現身金像獎紅地氈：「最佳造型仲唔係你？！」阿Dee連忙耍手擰頭：「嗰個髮型要Book㗎！我冇咁多Budget、好貴㗎，剪多一吋就唔係嗰樣嘢，有啲水準㗎！」

張繼聰、魏浚笙與何啟華一同接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

何啟華在《三命》飾演漫畫家盧仔，造型非常出位令他爆紅！（《三命》劇集劇照）

何啟華笑言沒有Budget重新以《三命》盧仔的造型在紅地氈上現身！（陳順禎 攝）

何啟華今日「負傷」現身，喉間貼上一片膠布，他表示是今日造型一部分，因為剃鬚被𠝹損，笑言：「我明白大家要撈嘢，所以可以話係咖喱雞㗎！我哋隊友都應該會引以我為傲！」魏浚笙早前生日期間發燒，表示身體已經康復：「發燒呢又長高不少，聽聞係會長高嘅！米九㗎喇！」張繼聰隨即低頭望向Jeffrey腳上的「鬆糕鞋」，笑言：「快高長大啦！」引起全場大笑！魏浚笙竟然又爆金句指：「生日當日半發燒！點樣『半發』呢？因為起身仲發緊燒，做嘢嘅時候出咗身汗、又好返啲咁！」

Jeffrey魏浚笙又爆金句，竟形容自己生日當天「半發燒」！（陳順禎 攝）

魏浚笙早前發燒，笑言自己因此長高不少！（陳順禎 攝）

談到魏浚笙「財多身子弱」，話題隨即轉向最近首次置業、接連購入新樓盤兩個單位的何啟華，阿Dee隨即扮作發脾氣：「係呀買樓！唔好再提買樓呀、好煩呀！買樓咁又點呢？係要住㗎嘛！冇樓嘛、冇樓先要買嘛！你估我好有樓呀！」令張繼聰與魏浚笙大笑！

魏浚笙好友Tyson Yoshi最近因在女粉絲胸前簽名爆紅，更挑戰魏浚笙嘗試，Jeffrey輕鬆地表示：「冇所謂啦！有嚟到大家開心咪簽囉！（Tyson覺得你唔夠膽）佢試下攞對嘢出嚟睇下我簽唔簽囉！（女粉絲呢？）佢粉絲梗係佢簽啦！吓？女粉絲？可以嘅……」張繼聰隨即笑指：「刻落去啦！攞把刀嚟呀！」

Tyson Yoshi幫女歌迷胸前簽名。（Tyson Yoshi IG圖片）

Tyson Yoshi挑戰魏浚笙為女粉絲心口簽名。（梁碧玲 攝）