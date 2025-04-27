水餃皇后︱劉偉強憶《無間道》港產片市道困境：冇錢交租出唔到糧

香港著名導演劉偉強即將推出執導新作《水餃皇后》，近日密鑼緊鼓於內地出席宣傳活動及接受媒體訪問。日前劉偉強接受內媒訪問，談到從影生涯及香港電影近年面對低潮時期，坦言自己仍有無盡的學習空間，當年拍攝《無間道》時比目前年輕人面對的景況更艱難，踏入冰河期的香港電影亦正在醞釀下一波高潮！

劉偉強談到從影生涯及香港電影近年面對低潮時期，坦言踏入冰河期的香港電影亦正在醞釀下一波高潮！（視覺中國）

本月初踏入65歲的劉偉強，回顧從影四十年的歲月時表示：「我從第一天當導演，已經面對很多風浪；不同環境有高有低，最重要還是有拍電影的初心！」成名數十年，劉偉強談論電影時，仍抱持謙恭心態不斷學習、尋求突破：「做電影是一個很辛苦的職業，要不停提升自己，要學很多東西，我到今天都還在學。其實我很多東西是不懂的，要每天去學！」

本月初踏入65歲的劉偉強，回顧從影四十年的歲月！（江智騫 攝）

對於電影同時作為藝術與市場商品，劉偉強坦言要掌握電影與市場之間的關係：「有時候要跟隨市場走，但有時也要帶領市場走，這才是電影要學的。我們當年拍《古惑仔》時，也不知道所謂IP效果將會如何。」劉偉強談到成名系列作《古惑仔》，亦分享更多當年的想法，認為雖然漫畫非常暢銷，但卻不知道拍成電影，延續成系列效果將會如何：「《古惑仔》漫畫的重點可能很暴力、很血腥，電影我卻不想這樣拍，所以後來我們捉緊『青春』這個重點，演員們當時很青春，每個人都是25歲左右，我也很年輕，我們就循青春活力的方向進發。」

劉偉強表示《古惑仔》系列是跟隨市場與領導市場的例子。（《古惑仔之人在江湖》劇照）

香港電影市道近年持續下滑，人才亦遇上青黃不接的危機，劉偉強以當年自立籌組公司、拍攝《無間道》的自己為例：「我拍《無間道》時更難！現在有多麼好的環境，我們可以看電影，很多人從外地過來看電影，2000年時哪裏有這些東西？哪裏有創投扶持？哪裏有這麼多基金去幫忙？年輕人的環境還是在變好。」劉偉強談到當年的困難景況：「那時我們連繳交租金的錢也沒有，又擔心不能付薪酬給員工，當時真的擔心無法交租、會被人趕走！今天的年輕人算相當幸福，還是有人去幫助他們、關注他們。」）（劉偉強表示當年拍攝《無間道》時，景況比年輕人面對目前的市況更差！

劉偉強表示拍攝《無間道》時，公司沒有錢交租、支付員工薪酬，擔心被業主趕走。（視覺中國）

《無間道》劇照（圖片由HKIFF提供）

對於去年底創下票房神蹟的《破．地獄》，劉偉強直言證明香港電影的影響力仍在：「《破．地獄》是一個很香港的題材，我當然很喜歡！內地很多人不那麼看好香港電影了，但《破．地獄》還在對不對？我今年65歲了，我還要拍、不停地拍！當然我們有高潮、低潮，我們在準備另外一個高潮！」