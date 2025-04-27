金像獎︱林家謙《普渡眾生》獲獎多謝祖師爺　一句歌詞獲林夕追問

2025年《第43屆香港電影金像獎》於今晚（27/4）舉行，最佳原創電影歌曲由《破‧地瘓》主題曲《普渡眾生》奪得，在台上不止多謝劇組，最後更多謝祖師爺，令全場大笑。《破．地獄》自上映以來取得香港電影史上空前成功，林家謙亦因為膾炙人口的主題曲而吸納許多跨年齡層的觀眾與聽眾認識，早前林家謙在ViuTV節目《爆谷一周》提及這首歌曲的創作故事，以及分享自己鍾情的歌詞與人生觀之間的關係。



林家謙憑《破‧地獄》主題曲《普渡眾生》，首次奪得最佳原創電影歌曲。（直播截圖）

《破．地獄》主題曲《普渡眾生》作詞編曲主唱者林家謙出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《破．地獄》導演陳茂賢出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《破．地獄》導演陳茂賢攜同衛詩雅、林家謙出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《破．地獄》上映後觀眾以百萬人次計算，林家謙主唱的《普渡眾生》亦因此接觸大量鐵粉樂迷以外的「銀髮族」聽眾，家謙亦笑言過程非常神奇：「多了很多上一輩的觀眾及聽眾，他們會聽我的歌曲，但他們還是不認識我！我去飲茶都不會被認出來！他們不會聯想到我是唱《普渡眾生》的人，可能只知道聲線或歌曲，幾有趣，而且我幾享受這種模式。」

林家謙因為《普渡眾生》接觸大量鐵粉樂迷以外的「銀髮族」聽眾。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭於節目上提及有四位填詞人聽完《普渡眾生》後點名稱讚林家謙，其中家謙分享到收到廣東歌殿堂級詞人林夕致電的奇遇：「林夕是突然間致電給我，我心想糟了、怎麼回事、是否有意外？很擔心！他問我『回望在多少遺憾中普渡的眾生』歌詞的音是怎樣，他不肯定主旋律是低音或高音。我心想他是否想改詞？或者嫌我寫得不好，想重新寫？結果沒有，他純粹想玩，然後稱讚！」能夠得到林夕的讚賞，林家謙亦表示非常難得與深刻。

林家謙收到林夕的電話時，感到非常意外。（《爆谷一周》節目截圖）

林家謙更在節目上即席彈唱幾句《普渡眾生》的段落。（《爆谷一周》節目截圖）

林家謙更即席在節目上以電子琴彈出《普渡眾生》轉調的部分，讓觀眾對他作曲期間投入的想象與生死間以兩種音調表達的心思，有更深刻的認識。至於膾炙人口的歌詞，林家謙分享指最後兩句或許令自己最為深刻與鍾情：「最後兩句『隨落葉生根，毋用來悲忿』，因為『隨落葉生根』雖然好像沒有落葉生根的說法，是我自己組合出來，但我覺得一切都是循環，落葉掉到土地上，會成為泥土的養分，再成為下一棵樹生根的意思。」林家謙表示道理能夠應用到人的離開與來臨是一個循環：「所以不需要太執着一個人的離開，或者是否仍然存在，不需要太悲憤執着於這個旅程，因為是必然的事，這個也是我的人生觀。」

林家謙談到《普渡眾生》裡最深刻與鍾情的兩句歌詞，認為反映到自己的人生觀。（《爆谷一周》節目截圖）