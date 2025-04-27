金像獎2025｜王晶帶新「晶女郎」睇騷　曾拍被姦戲身材超有料

2025年《第43屆香港電影金像獎》今晚（27/04）盛大舉行，相當有份量的香港電影人都有到場，除了陳法拉、梁朝偉、劉嘉玲、許冠文、郭富城、伍允龍等演員受到注目，觀眾席上的王晶，身旁的美女在轉瞬即逝的鏡頭畫面中也吸引到不少目光。



這位穿着白色緊身連身長裙，梳着一頭長長秀髮，長相姣好的美女，低調而又搶鏡。其實她就近期被稱為新「晶女郎」的解斯童。早前她就曾於王晶的YouTube頻道亮相，一身豹紋低胸裝，用一口「唔咸唔淡」的廣東話在一旁附和，也頗有話題性。

解斯童在節目中表現就只屬「戥腳」，可有可無。（《王晶笑看江湖》截圖）

解斯童為內地備受矚目的女演員，以擅長搞笑角色聞名。她於2015年通過真人秀《室友一起宅》出道，憑藉自然誇張的喜劇天賦迅速走紅。同年，她主演無厘頭喜劇電影《給個理由先之再點秋香》和《給個理由先之重回鹿鼎》，飾演搞笑角色，將荒誕幽默演繹得淋漓盡致，深受觀眾喜愛。2023年她又出演《老闆娘3》有性感演出，也頗有討論度。

王晶於個人Youtube頻道新一集節目中，攜同邱意濃（左）及解斯童（右）兩位晶女郎亮相。（《王晶笑看江湖》截圖）

四位富二代輪流向解斯童施暴。（《老闆娘3》電影截圖）

此外，她還參與了音樂人竇唯MV《高級動物》的演出。當然，除了搞笑次外，解斯童亦因為豐富身材而有有名，其實早在2月份的《王晶笑看江湖》中，她就已經亮過相。

王晶大談陳冠希「艷照門」 身旁女主持低胸裝「戥腳」更搶鏡

王晶新戲女主角為兩位新「晶女郎」解斯童及商楚然。（梁碧玲攝）

解斯童最終亦向偶像獻身。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童的泳裝照亦非常性感，大晒豐滿上圍。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童於電影中不乏性感造型與展現機會。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童於電影中解下內衣一幕，非常性感誘人，更疑似露出胸前乳貼。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童最終亦向偶像獻身。（《老闆娘3》電影截圖）