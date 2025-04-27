金像獎2025｜王晶帶新「晶女郎」睇騷 曾拍被姦戲身材超有料
撰文：林迅景
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2025年《第43屆香港電影金像獎》今晚（27/04）盛大舉行，相當有份量的香港電影人都有到場，除了陳法拉、梁朝偉、劉嘉玲、許冠文、郭富城、伍允龍等演員受到注目，觀眾席上的王晶，身旁的美女在轉瞬即逝的鏡頭畫面中也吸引到不少目光。
這位穿着白色緊身連身長裙，梳着一頭長長秀髮，長相姣好的美女，低調而又搶鏡。其實她就近期被稱為新「晶女郎」的解斯童。早前她就曾於王晶的YouTube頻道亮相，一身豹紋低胸裝，用一口「唔咸唔淡」的廣東話在一旁附和，也頗有話題性。
解斯童為內地備受矚目的女演員，以擅長搞笑角色聞名。她於2015年通過真人秀《室友一起宅》出道，憑藉自然誇張的喜劇天賦迅速走紅。同年，她主演無厘頭喜劇電影《給個理由先之再點秋香》和《給個理由先之重回鹿鼎》，飾演搞笑角色，將荒誕幽默演繹得淋漓盡致，深受觀眾喜愛。2023年她又出演《老闆娘3》有性感演出，也頗有討論度。
此外，她還參與了音樂人竇唯MV《高級動物》的演出。當然，除了搞笑次外，解斯童亦因為豐富身材而有有名，其實早在2月份的《王晶笑看江湖》中，她就已經亮過相。