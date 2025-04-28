看不到的金像獎︱12幕巨星花絮晒冷　張家輝陳法拉出戲即偷睇賽果

2025年影壇盛事《第43屆香港電影金像獎》頒獎典禮，已於昨日（27日）圓滿舉行，頒獎禮與前夕舉行的紅地氈環節，每年均為影迷與粉絲必睇的直播節目！金像獎現場星光熠熠，一眾演員盛裝出席，包括梁朝偉劉嘉玲夫婦、古天樂為首的《九龍城寨之圍城》演員班底、許冠文、朱栢康、衛詩雅的《破．地獄》班底、以及張家輝陳法拉的《贖夢》組合。在直播背後，一眾巨星演員們的私下互動亦非常精彩，現在為大家一一送上！

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮已經完滿結束，影帝影后分別由劉青雲及衛詩雅奪得！（陳順禎 攝）

紅地氈

梁朝偉十指緊扣劉嘉玲壓軸登場 享天后級待遇締造瀑布裙擺效果

梁朝偉劉嘉玲夫婦壓軸亮相金像獎紅地氈。（莫匡堯 攝）

梁朝偉劉嘉玲夫婦壓軸亮相金像獎紅地氈。（莫匡堯 攝）

梁朝偉劉嘉玲亮相金像獎紅地氈期間，全程十指緊扣。（莫匡堯 攝）

劉嘉玲享天后級待遇締造瀑布裙擺效果。（莫匡堯 攝）

劉嘉玲享天后級待遇締造瀑布裙擺效果。（莫匡堯 攝）

小野全程貼心為談善言整理裙擺極紳士

談善言憑《虎毒不》首度提名金像影后。（莫匡堯 攝）

小野盧鎮業在紅地氈上全程貼心為談善言整理裙擺，舉動極為紳士。（莫匡堯 攝）

小野盧鎮業在紅地氈上全程貼心為談善言整理裙擺，舉動極為紳士。（莫匡堯 攝）

談善言的紅地氈造型裙擺設計相當複雜。（莫匡堯 攝）

谷祖琳深呼吸收腹承托低胸戰衣

谷祖琳的低胸戰衣大曬驕人身材！（陳順禎 攝）

谷祖琳的低胸戰衣大曬驕人身材！（陳順禎 攝）

谷祖琳於紅地氈上不時深呼吸收腹，以保持最佳狀態示人！（莫匡堯 攝）

谷祖琳於紅地氈上不時深呼吸收腹，以保持最佳狀態示人！（莫匡堯 攝）

吳彥祖久未露面展可愛一面童真爆發

男神吳彥祖久未露面，在金像獎紅地氈上驚喜現身！（莫匡堯 攝）

男神吳彥祖久未露面，在金像獎紅地氈上驚喜現身！（莫匡堯 攝）

男神吳彥祖久未露面，擺出可愛的勝利手勢，童真爆發！（莫匡堯 攝）

朱康教祖師爺派心父子情深

許冠文與朱栢康一同派心！（莫匡堯 攝）

許冠文與朱栢康一同派心！（莫匡堯 攝）

朱栢康教「祖師爺」許冠文派心旳動作！（莫匡堯 攝）

朱栢康教「祖師爺」許冠文派心旳動作！（莫匡堯 攝）

朱栢康教「祖師爺」許冠文派心旳動作！（莫匡堯 攝）

頒獎典禮

衛詩雅封后擁抱《破．地獄》戰友 鏡頭後激動神情逐格睇

金像獎「最佳女主角」一獎由衛詩雅憑《破地獄》奪得。(ig@manifokfok)

衛詩雅首先擁抱身邊同樣提名影后的談善言。（莫匡堯 攝）

衛詩雅擁抱坐在第一排的《破．地獄》戰友之一老前輩秦沛。（莫匡堯 攝）

衛詩雅站起擁抱丈夫周醫生，神情已顯得非常激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅轉向擁抱「哥哥」朱栢康，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅轉向擁抱「哥哥」朱栢康，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅轉向擁抱「哥哥」朱栢康，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅再擁抱《破．地獄》導演陳茂賢，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅再擁抱《破．地獄》導演陳茂賢，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅再擁抱《破．地獄》導演陳茂賢，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅再擁抱《破．地獄》導演陳茂賢，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅再擁抱《破．地獄》一眾姊妹，神情極為激動！（莫匡堯 攝）

衛詩雅連年入圍終封后 楊受成博士鐵漢柔情流男兒淚

英皇集團主席楊受成博士，與衛詩雅周醫生夫婦、朱栢康等一眾《破．地獄》團隊，一同出席金像獎頒獎典禮。（莫匡堯 攝）

衛詩雅榮封影后後，在台上致辭。（莫匡堯 攝）

衛詩雅榮封影后在台上致辭期間，楊受成博士（左下）一度流下男兒淚。（莫匡堯 攝）

衛詩雅榮封影后在台上致辭期間，楊受成博士一度流下男兒淚。（莫匡堯 攝）

衛詩雅榮封影后在台上致辭期間，楊受成博士一度流下男兒淚。（莫匡堯 攝）

張家輝陳法拉秒速出戲偷睇頒獎賽果

張家輝與陳法拉以《贖夢》造型現身頒獎，二人非常入戲，成為全晚高潮之一！（莫匡堯 攝）

張家輝與陳法拉以《贖夢》造型現身頒獎，二人非常入戲，成為全晚高潮之一！（莫匡堯 攝）

張家輝與陳法拉在片段播放期間秒速出戲，接過獎座與賽果信封後，隨即打開率先偷睇賽果！（莫匡堯 攝）

張家輝與陳法拉在片段播放期間秒速出戲，接過獎座與賽果信封後，隨即打開率先偷睇賽果！（莫匡堯 攝）

訪談演唱典禮全程設手語傳譯

《看我今天怎麼說》電影手語指導胡歷恩（左一）與團隊一同亮相紅地氈，亦在訪問時為團隊作手語傳譯。（莫匡堯 攝）

《看我今天怎麼說》電影手語指導胡歷恩（左一）與團隊一同亮相紅地氈，亦在訪問時為團隊作手語傳譯。（莫匡堯 攝）

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮舉行期間，全程由手語傳譯員佩欣為典禮內容作手語傳譯。（莫匡堯 攝）

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮舉行期間，全程由手語傳譯員佩欣為典禮內容作手語傳譯。（莫匡堯 攝）

陳蕾於金像獎上演唱《看我今天怎麼說》電影主題曲《What If》期間，台下一直有手語指導提示歌詞手語動作。（莫匡堯 攝）

陳蕾於金像獎上演唱《看我今天怎麼說》電影主題曲《What If》期間，台下一直有手語指導提示歌詞手語動作。（莫匡堯 攝）

陳蕾於金像獎上演唱《看我今天怎麼說》電影主題曲《What If》期間，台下一直有手語指導提示歌詞手語動作。（莫匡堯 攝）

陳蕾於金像獎上演唱《看我今天怎麼說》電影主題曲《What If》期間，觀眾席上亦有熟悉手語的觀眾跟隨歌詞打手語。（莫匡堯 攝）

劉嘉玲爆笑改詞「人chok歌精舞勁」 觸動王晶神經與解斯童耳語

香港資深喜劇導演王晶攜同「晶女郎」解斯童一同出席金像獎。（直播截圖）

劉嘉玲爆笑改詞「人chok歌精舞勁」，成為頒獎典禮最大笑點之一。(節目截圖)

似乎觸動到王晶的神經，立即與身邊的「晶女郎」解斯童耳語！（莫匡堯 攝）

似乎觸動到王晶的神經，立即與身邊的「晶女郎」解斯童耳語！（莫匡堯 攝）

《九龍城寨之圍城》成最大贏家 禮成全體自拍獨欠一位演員

《九龍城寨之圍城》橫掃「第43屆香港電影金像獎」的技術類獎項及成為「最佳電影」，成為全晚最大贏家！（莫匡堯 攝）

《九龍城寨之圍城》奪得最佳電影後，在頒獎禮直播結束後全體到台上自拍，成員包括古天樂、城寨四子等，唯獨欠缺主演《破．地獄》的朱栢康。（莫匡堯 攝）

谷祖琳勇奪女配 幼女抱獎座合照

谷祖琳攜同幼女出席金像獎，奪得最佳女配角後，在直播結束散場後，留低合照留念，並讓女兒抱着金像獎座。（莫匡堯 攝）