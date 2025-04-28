安眠書店｜最終季女主角被指顏值極低 大批網民嬲爆醜到棄劇

Netflix人氣劇集《安眠書店》（YOU）最終季已於日前（26日）回歸，並揭曉由Penn Badgley飾演的恐怖情人Joe的結局。劇集播出後平價兩極，雖然有不少人都大讚劇情峰迴路轉，結局亦充滿驚喜，但有大批網民卻吐糟今季女主角毫無吸引力而毀掉整套劇。

《安眠書店》最終季已於4月26日上架。（IG圖片）

上一季劇情講到主角Joe（Penn Badgley飾）潛逃倫敦隱姓埋名，化身為大學教授Jonathan Moore，還認識到家境富裕的女友Kate（Charlotte Ritchie飾），最後更借住女友的勢力重塑美國的身分。而今季Joe就帶同兒子Henry回到紐約準備開啟嶄新人生，並返回書店，可惜兒子的心理創傷與Joe的暗黑扭曲思想產生極大衝突。

今季Joe返回紐約書店。（劇照）

Joe帶同兒子Henry回到紐約準備開啟嶄新人生。（劇照）

最終季加入了不少新角色，當然還有新任「Joe女郎」Bronte（Madeline Brewer飾）亮相，可惜有大批網民在多個社交平台，包括X、IG、threads等吐糟Madeline跟過去多季的女主角比較，美貌極為遜色，更斥她毀了全劇：「收官季的女主居然是最不討喜的一個我要氣死！」、「不理解為何要找她當女主角」、「真的好醜」、「完全沒辦法入戲，尤其她跟Joe調情，完全看不下去。」、「她毀了全劇」、「很像妖精！！古靈閣的妖精」、「這一季的女主真的看了我一直出戲！」、「Bronte無法有戀愛的代入感」、「她撩頭髮那段我覺得好尷尬」、「看著她好難受」、「醜到棄劇」。

有新任「Joe女郎」Bronte。（劇照）

可惜有大批網民指Madeline Brewer顏值極低，令人出戲。（IG圖片）

更有網民指引Madeline Brewer而棄劇。（IG圖片）