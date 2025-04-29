《鐵血戰士》新系列血獸做主角　與人類合作力抗蠻荒巨獸

全球影迷熱切期待的科幻大作，《鐵血戰士》系列新一集《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（PREDATOR: BADLANDS）的首條預告片震撼登場，今集將會帶領觀眾走進蠻荒星球，但今集主角不再是人類，而竟是鐵血戰士！

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（PREDATOR: BADLANDS)海報

在預告片中見到，由Dimitrius Schuster-Koloamatangi飾演的年輕鐵血戰士，竟被族人放逐，途中遇上艾麗芬寧（Elle Fanning）飾演的神秘女子，二人成為旅途上的同伴，面對眼前的蠻荒異獸來襲，必須奮力求存，並一起對抗同族鐵血戰士首領的追捕！

今集將會帶領觀眾走進蠻荒星球，但今集主角不再是人類，而竟是鐵血戰士！（《鐵血戰士：蠻荒廝殺》影片截圖）

（《鐵血戰士：蠻荒廝殺》影片截圖）

預告中只出現巨獸的腳。（《鐵血戰士：蠻荒廝殺》影片截圖）

預告片於昨晚香港時間零晨發佈，隨即引起全球影迷熱烈讚好，短短12個小時內，點擊已超過360萬！不少影迷更非常細心，從艾麗芬寧的衣服推測她是來自仿生人公司偉倫的代表，推測這意味着電影將會連結上異形宇宙！

艾麗芬寧（Elle Fanning）飾演的神秘女子，將與血獸同伴，面對眼前的蠻荒異獸來襲。（《鐵血戰士：蠻荒廝殺》影片截圖）

故事簡介：

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》由艾麗芬寧和Dimitrius Schuster-Koloamatangi 主演，故事設定在未來的遙遠星球上，一位被家族放逐的年輕掠食者，在神秘女子的幫助下展開了一段危險的旅程，尋找最強大的對手。電影由口碑作《鐵血戰士：狩獵追擊》導演丹卓登堡(Dan Trachtenberg)親自執導，再獻上鐵血新一章，《鐵血戰士：蠻荒廝殺》將於11月6日大銀幕上映！