水餃皇后｜劉偉強棄動作拍溫情︰唔係要證明咩，係香港需要人情味

電影《水餃皇后》改編自食物品牌「灣仔碼頭」創辦人臧健和姑娘的故事，並由劉偉強執導、馬麗主演。無錯，是拍出《古惑仔》系列、《風雲之雄霸天下》、《無間道》、《頭文字D》的劉偉強，向來以飛車、動作見稱，為何今次希望動之以情，「我不是要證明自己甚麼，只是我對這故仔有感情，香港正需要這種有人情味電影。」劉偉強說。（上映日期︰5月1日）



《水餃皇后》起初不是找劉偉強拍，他笑言是搶回來。（黃浩宏 攝）

一直在我生命中擦身而過

事源劉偉強最初跟電影公司合作，不是拍《水餃皇后》，而是另一部大製作電影，只是在洽談期間，無意中聽到他們會拍臧健和姑娘的故事。「我聽到立即話先拍這部，我喜歡這個題材，他們當然反對，但我好有感覺，1975年我從元朗搬去銅鑼灣禮頓道，臧健和姑娘都是1975年由青島搬來香港，她住在電車廠附近，這亦是我童年打滾的地方。當年幫阿媽買菜都可能見過臧姑娘本人，到中學時又聽見一位師奶包餃子好好食，媽媽都有買來吃，雖沒有真正認識，但她就好似一直在我生命中擦身而過，就是這種感覺令我想拍這部電影。」

《水餃皇后》講述上世紀七十年代，青島姑娘臧健和（馬麗 飾）帶著兩個女兒被迫流落他鄉。（《水餃皇后》劇照）

電影《水餃皇后》將於5月1日盛大上映。（《水餃皇后》海報）

元朗牛屎仔都係「新移民」

更感同身受的是在另一地方來到銅鑼灣生活的經歷，「我由元朗出來香港，經常被人笑牛屎仔，正如臧姑娘初初來到香港都被笑是大陸妹，這歧視經歷都可以是動力，是好勵志的故事，香港正需要這種電影。」今時今日劉偉強貴為大導演，在工作室甚至片場，都是短褲赤腳走來走去，這是兒時養成的習慣。「我細個窮到無難著，住元朗喺村赤腳行出市區，十幾廿分鐘都係咁。」

每個人的奮鬥都例必經歷嘲諷，但劉偉強在取材上沒有將這放在重點，他反過來將自細遇到的好人好事，一一寫上，所以在電影《水餃皇后》遇到的同屋住都人情味濃互相幫助，遇到的黑社會都講道義，就算警察捉小販都有情講。

貴為大導演，劉偉強今時今日都是短褲赤腳在工作室走來走去，「我細個窮到無難著，住元朗喺村赤腳行出市區，十幾廿分鐘都係咁。」（黃浩宏 攝）

劉偉強︰「都是我的童年回憶，細路仔家境不好，好窮，六兄弟姊妹住一間房，每家每戶都會在外面煮飯，所以好清楚大家的經濟狀況，好多時有些街坊會說買多了半斤菜送給我們吃，其實怎會買多，大家見你家境不好想幫幫手，罐頭快過期又說要送給我們吃，街坊街里會叫阿姨、婆婆，好親切，這種互相幫助的關係，就是我想寫下的人情味。所以找來惠英紅演好巴辣的包租婆，其實外剛內柔，糖水哥有袁富華，對臧健和姑娘一家好好，我想寫到好慘，我相信社會上都仍然有不少好人。」

太保飾演裁縫師傅。（《水餃皇后》劇照）

袁富華飾演糖水伯。（《水餃皇后》劇照）

惠英紅飾演包租婆。（《水餃皇后》劇照）

雖然年少時生活窮困，但細個沒大感覺，並不覺得辛苦。劉偉強︰「是窮但比現在開心，過時過節再沒有錢，媽媽都要弄隻雞來吃，冇靚衫著又沒所謂，鄰居有電視便站在門口偷看，都一樣開心。現在物質太豐裕，以前幾難才見到隻雞髀，現在見到雞髀都覺得麻麻。6兄弟姊妹一同生活，就是有種養份培養出來。」

拍《水餃皇后》要大量搭景，花費不少。劉偉強︰「當然需要說服老闆，自己又左慳右慳，搭膊頭幫手，將製作費放到製作上。」（黃浩宏 攝）

《水餃皇后》以70年代香港做背景，需要大量搭景拍攝。拍《九龍城寨之圍城》花成億搭建冇問題，因為預計到市場受歡迎可回本，但溫情電影票房向來偏低，再花大量投資到佈景度，老闆怎樣首肯？「當然需要說服，自己又左慳右慳，搭膊頭幫手，將製作費放到製作上，我不時笑，拍了這麼多年戲，《水餃皇后》是我最低成本的作品（剔除佈景費後），但自己鍾意，鍾意就會咬緊牙關去拍，這是舊式電影人做事方法。最大工程是重點場景灣仔碼頭，最困難，幾十支柱，佔地又大，盡量根據舊相重建出來。」劉偉強說。