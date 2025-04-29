林志玲透視白紗長裙仙氣亮相紅地氈　裙底打燈雪白長腿被看光光

50歲的台灣女演員林志玲，於2019年嫁給年輕7歲的日本組合「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）後，幕前演出明顯大大減產，誕下兒子後亦專心相夫教子。林志玲雖然減少電影演出，但仍活躍於時裝名模界、品牌代言與慈善言活動等，日前志玲姐姐於社交媒體分享出席「第十五屆北京國際電影節」紅地氈晚裝照片，竟然創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！

林志玲以一身透視白紗長裙仙氣亮相「第十五屆北京國際電影節」紅地氈！（視覺中國）

林志玲以一身透視白紗長裙仙氣亮相「第十五屆北京國際電影節」紅地氈！（視覺中國）

林志玲以一身透視白紗長裙仙氣亮相「第十五屆北京國際電影節」紅地氈！（視覺中國）

林志玲一身雪白晚裝仙氣亮相北京國際電影節，盛裝踏上紅地氈一刻，成為典禮全場焦點！志玲姐姐分享裙底打燈的造型照後，在社交媒體笑言：「第一次有燈在我裙子裡，穿上這件忍不住想唱歌~」照片吸引大量網民留言，大讚志玲姐姐凍齡不老，不論樣貌身材均宛如少女，吸引力更勝從前！

林志玲創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！（林志玲IG圖片）

林志玲創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！（林志玲IG圖片）

林志玲創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！（林志玲IG圖片）

林志玲創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！（林志玲IG圖片）

林志玲創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！（林志玲IG圖片）

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林志玲創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！（林志玲IG圖片）

林志玲創新地在透視白紗裙下打光，一對雪白修長美腿被粉絲看光光，非常養眼！（林志玲IG圖片）

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