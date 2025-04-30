朱茵旗袍照盡顯豐滿玲瓏曲線　攝影師當面讚一個部位體積比常人大

日前於深圳公演三場的內地舞台劇《驢得水》，由朱茵、李子雄及羅家英一同合演，三位作為資深香港電影演員，能夠跳出大銀幕在舞台鬥戲，吸引大量內地影迷粉絲捧場。早前劇組更邀請內地少女攝影師笙笙為三位主角拍攝，其中為朱茵旗袍造型拍攝菲林相，復古感非常配襯，年過半百的朱茵在沒有濾鏡修圖的菲林相中，不論樣貌與身型均不輸最多產的巔峰時期，令粉絲羨慕不已！

內地舞台劇《驢得水》由朱茵、李子雄及羅家英一同合演。（資料圖片）

朱茵在沒有濾鏡修圖的菲林相中，不論樣貌與身型均不輸最多產的巔峰時期！（笙笙IG影片截圖）

朱茵在沒有濾鏡修圖的菲林相中，不論樣貌與身型均不輸最多產的巔峰時期！（笙笙IG影片截圖）

朱茵在沒有濾鏡修圖的菲林相中，不論樣貌與身型均不輸最多產的巔峰時期！（笙笙IG影片截圖）

朱茵在沒有濾鏡修圖的菲林相中，不論樣貌與身型均不輸最多產的巔峰時期！（笙笙IG影片截圖）

朱茵在沒有濾鏡修圖的菲林相中，不論樣貌與身型均不輸最多產的巔峰時期！（笙笙IG影片截圖）

朱茵在沒有濾鏡修圖的菲林相中，不論樣貌與身型均不輸最多產的巔峰時期！（笙笙IG影片截圖）

在笙笙拍攝的相片中，朱茵以舞台劇角色的綠色旗袍造型上鏡，旗袍剪裁相當貼身，盡顯她豐滿而玲瓏的身材曲線，相當美艷動人！而笙笙在拍攝期間，更當面大讚朱茵一個部位體積比常人大，令朱茵興奮不已：「妳的眼睛真的好大啊！」令朱茵開心得傾前靠近笙笙，一路不斷眨起眼來，非常可愛！

笙笙大讚朱茵眼睛好大，令朱茵開心得傾前靠近笙笙，一路不斷眨起眼來，非常可愛！（笙笙IG影片截圖）

笙笙大讚朱茵眼睛好大，令朱茵開心得傾前靠近笙笙，一路不斷眨起眼來，非常可愛！（笙笙IG影片截圖）

笙笙大讚朱茵眼睛好大，令朱茵開心得傾前靠近笙笙，一路不斷眨起眼來，非常可愛！（笙笙IG影片截圖）

笙笙大讚朱茵眼睛好大，令朱茵開心得傾前靠近笙笙，一路不斷眨起眼來，非常可愛！（笙笙IG影片截圖）