衛詩雅擁鑽石鑑證牌笑言眼力退步　老公送鑽戒冇驚喜：我幫佢講價

金像獎出爐影后衛詩雅於典禮舉行不過數日後，便馬不停蹄繼續工作。衛詩雅作為「娛圈牌王」入行前曾考獲鑽石鑑證牌照，今日（30日）出席鑽石品牌活動，參加鑽石鑑定工作坊再添一枚證書！衛詩雅在活動上接受訪問時，笑言事隔多年對鑑賞鑽石的眼力未有退步，然而近日卻驚訝發現視力越發「資深」，竟然初現老花徵狀！

出爐金像影后衛詩雅休息一日後便隨即復工，今日現身鑽石品牌活動。（莫匡堯 攝）

衛詩雅於周日舉行的「第43屆香港電影金像奬」榮封影后，她笑言心情尚處興奮狀態：「好開心嘅，不過好攰囉，第二日休息咗全日，但尋日已經開始做嘢。感覺仲有少少不可思議，尋日同我老公一齊研究個獎座，發覺原來有眼耳口鼻，好精緻！我仲叫我老公試下摑我一巴，我好似發緊夢！」衛詩雅所屬的英皇娛樂集團，老闆楊受成博士慶功當晚豪氣揚言想簽約林家謙，並開拍三部電影，衛詩雅笑言自己沒有一樣的福利：「我冇任何咁浪漫嘅說話！我一路未返公司，睇下老板會唔會開三部戲畀我！」

衛詩雅於活動上受訪時表示對金像封后仍覺夢幻！（莫匡堯 攝）

衛詩雅入行前曾考獲鑽石鑑證牌照，雖然未有全職擔任鑑證師，但曾經擔任買手、一直亦有留意鑽石市場行情，至於入行後眼光有否退步，Michelle表示：「眼力有少少退步，前排一直覺得自己有老花！去檢查發現真係有，所以配咗副眼鏡，但返屋企戴又覺得更加暈，所以都唔知戴唔戴！但前排真係太攰，成日都暈、睇嘢又好矇，休息返又覺得視力返咗嚟！」

衛詩雅入行前已擁鑽石鑑證牌照，今日又添一枚證書！（莫匡堯 攝）

衛詩雅自爆早前發現有老花，經常覺得暈眩、視力模糊。（莫匡堯 攝）

母親節將至，衛詩雅表示鑽石是相當合適的禮物，更分享一段送鑽石的往事：「我記得我做嘢第一次出糧，買禮物畀爸爸媽媽，買咗隻錶畀爸爸，送鑽石畀媽媽！我人生送得最多鑽石嘅人，一定係我媽媽！」至於今年新婚的衛詩雅，表示老公送鑽戒前亦有詢問她的意見：「佢直接就問我覺得呢粒抵唔抵，我就睇證書、幫佢講價！（會否失去神秘感？）完全冇神秘感！如果佢完全唔問我、自己走去買，就真係『驚喜』喇！我諗我會暈低！簡直係驚嚇！」