破地獄︱票房邁向1億7千萬　勇奪意大利烏甸尼遠東電影節兩項大獎

英皇電影《破·地獄》由陳茂賢執導，黃子華、許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）攜手主演，朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩聯合演出。截至5月2日，電影最新港澳累積票房數字高達一億六千九百二十一萬，邁向1億7千萬。而上周香港電影金像獎更榮獲五項殊榮，包括最佳編劇（陳茂賢、鄭緯機）、最佳女主角（衛詩雅）、最佳男配角（朱栢康）、最佳原創電影音樂（朱芸編）及最佳原創電影歌曲（《普渡眾生》）。

衛詩雅憑《破．地獄》成為應屆香港電影金像獎出爐影后！（陳順禎 攝）

朱栢康憑《破．地獄》成為應屆香港電影金像獎「最佳男配角」！（陳順禎 攝）

幾位得獎人包括出爐影后衛詩雅、導演陳茂賢、鄭緯機及朱芸編於金像獎過後繼續走訪戲院答謝觀眾支持，Michelle於謝票環節中娓娓道來，感謝觀眾一直以來支持：「參與《破·地獄》嘅整個歷程，觀眾朋友嘅力量佔咗好重要嘅一個位置，大家都同我地團隊分享自己嘅故事，讓電影同每一個角色更加有重量，所以我好開心可以親身到戲院多謝每一位一直同我地同行嘅朋友。」

出爐影后衛詩雅、導演陳茂賢、鄭緯機及朱芸編於金像獎過後繼續走訪戲院答謝觀眾支持。（資料圖片）

出爐影后衛詩雅、導演陳茂賢、鄭緯機及朱芸編於金像獎過後繼續走訪戲院答謝觀眾支持。（資料圖片）

而電影團隊今早更從意大利收到好消息，第27屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）於香港時間早上進行頒獎典禮，其中晉身競賽單元的《破·地獄》加長版成為本屆唯一得獎港片，獲頒先後奪得觀眾票選銀桑獎 (Silver Mulberry Audience Award) 及專業觀眾黑龍大獎（Black Dragon Award），成為本屆大贏家。

《破·地獄》加長版成為第27屆意大利烏甸尼遠東電影節唯一得獎港片，獲頒先後奪得觀眾票選銀桑獎及專業觀眾黑龍大獎，成為本屆大贏家。（《破．地獄》電影劇照）

《破·地獄》加長版成為第27屆意大利烏甸尼遠東電影節唯一得獎港片，獲頒先後奪得觀眾票選銀桑獎及專業觀眾黑龍大獎，成為本屆大贏家。（《破．地獄》電影劇照）

《破·地獄》加長版成為第27屆意大利烏甸尼遠東電影節唯一得獎港片，獲頒先後奪得觀眾票選銀桑獎及專業觀眾黑龍大獎，成為本屆大贏家。（《破．地獄》電影劇照）

對於同時獲得觀眾及影評人的認可，導演及編劇陳茂賢透過文字表達謝意：「感謝烏甸尼遠東電影節的觀眾與及專業評審對《破·地獄》的愛與肯定，感恩《破·地獄》這趟神奇的旅程又再收集多一道美麗的風景。」至於Michelle得知消息後，心情亦為之興奮：「好感恩《破·地獄》團隊喺意大利得到肯定，多謝當地觀眾嘅喜愛，讓電影走得更遠。」

衛詩雅得知《破．地獄》報捷消息後，希望電影能夠衝出香港到世界各地。（《破．地獄》電影劇照）

衛詩雅得知《破．地獄》報捷消息後，希望電影能夠衝出香港到世界各地。（《破．地獄》電影劇照）

衛詩雅得知《破．地獄》報捷消息後，希望電影能夠衝出香港到世界各地。（《破．地獄》電影劇照）

《破·地獄》加長版現正持續熱映，片長為139分鐘，多達12分鐘從未曝光片段呈現觀眾眼前。

《破．地獄》加長版目前仍在各大院線放映中。（《破．地獄》電影劇照）