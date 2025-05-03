台北直擊｜《周處》阮經天跟三害再聚　王淨分裂四角｜沉默的審判

全球熱賣破30億犯罪動作片《周處除三害》，原班人馬再度集結，《江湖》導演黃精甫與《周處除三害》男女主角阮經天、王淨再度合作，拍下劇集《沉默的審判》，以暴力復仇為主題，並卡今日（3/5）台北紅樓舉行發布會。除了兩位主角，其他演員卡士都相當強勁，包括賈靜雯、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、還有《周處除三害》的三害陳以文及袁富華，以及今天未能出席的張孝全，。卡士之大，難怪主持記者會的曾寶儀也驚訝︰「今天的卡士還讓我以為我主持哪一個OTT平台一整年的發佈會！」



劇集《沉默的審判》，以暴力復仇為主題，並卡今日（3/5）台北紅樓舉行發布會。（梁碧玲 攝）

劇集仲有張孝全演出，不過他事忙未能參與發布會。（《沉默的審判》預告截圖）

《沉默的審判》故事敘述在2004年的台北，一宗爆炸綁架案，直接破壞了三個毫無關聯的家庭！這根無情的平行線，貫穿二十年的時光，將三個家族、兩代人深埋的恩怨情仇一一翻開。劇集首度公開預告片，當中以仇恨比喻為潛伏於樹木根部的竭根菌，靜默而肆虐地從一顆心蔓延至另一顆，直到每個人都無路可逃。最後阮經天更在預告結尾質問世人：「人類到底要付出多少代價，才能活得正常？」

阮經天與陳以文及袁富華「三害」再度合作。（梁碧玲 攝）

劇集有香港代表袁富華參與。（梁碧玲 攝）

劇集最令人感期待，是大熱作《周處除三害》的班底都有參與，包括男女主角阮經天及王淨，仲有三害的另外兩害，陳以文及袁富華。三人再聚，袁富華率先大讚導演黃精甫好叻︰「將一班這麼善良的演員拍得這麼兇狠，發揮演員的多樣性，是導演的功力。」令大會主持曾寶儀笑言不懂翻譯。

角色年紀更由16橫跨到46歲。（梁碧玲 攝）

王淨在劇中要一人分飾四角。（梁碧玲 攝）

而另一害陳以文，就表示這次黃精甫導演再拿出一個好精彩的劇本。「今次是劇集，篇幅比較大，但同樣面對善惡矛盾，大家演起來發覺有更加多的可能性。」至於阮經天，他在拍攝時經歷喪母之痛，而「林三」這個角色正經歷愛，經歷過徬徨無助，迷失找不到方向。「今次跟一眾演員相處的時間是電影的三、四倍，自己跟精甫導演那麼熟，但拍攝時一樣有很多情緒，在劇集煞青時，我跟導演坐在街上交談，他說就是因為我們有這種關係，只有我跟你講同一句說話，才有這樣的威力，讓你變得不一樣，所以問我拍這劇集最深感受？我是感受到很多愛。」

預告一來，阮經天的神情都夠嚇人。（《沉默的審判》預告截圖）

至於女主角王淨，這次挑戰更高難度的演出，都將飾演人格分裂的角色，而且一分就是四個，而且角色更橫跨16歲至46歲，包括角色自己、角色分裂出來的人，還有角色的媽媽，以及角色媽媽分裂出來的人，演出時常感覺到自己精神錯亂。而除了考驗演技，更考驗是聲線，所以要專程上聲音表演課，去令演出更具說服力。