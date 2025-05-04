阿龍︱鄭中基為角色增重30磅　操練兩個月：我痔瘡爆咗毀於一旦！

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（3日）播出第三季第25集，邀請電影《阿龍》導演兼男主角鄭中基攜同聯合導演胡耀輝及演員「黑仔」姜皓文出席，接受主持人谷德昭專訪。鄭中基自導自演《阿龍》，為角色增重30磅飾演碼頭苦力，更在監獄戲份中打戲連場，談到增肌的辛酸，鄭中基自爆因為「痔瘡」一度令增肌過程前功盡廢，幾經辛苦又再復發，成為非常頭痛之處！

鄭中基自導自演作品《阿龍》即將上映，出席《爆谷一周》節目進行宣傳。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基自導自演《阿龍》，攜同聯合導演胡耀輝、演員姜皓文出席《爆谷一周》節目接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基為《阿龍》增肌增重30磅！（《阿龍》劇照）

鄭中基於《爆谷一周》受訪期間回應觀眾有關增肌難度的提問時，自爆增一度擔心無法增重至理想體型，拍攝期亦一分為二，先拍攝瘦削體型的戲份、容許自己利用八九個月增重後再拍攝大隻戲份。鄭中基笑言痔瘡的問題成為過程最大障礙：「痔瘡的問題真是厲害！（谷德昭：應該拍攝不到？）拍攝到、很清楚地拍攝出來，而且我不知道，但有人知道！服裝指導告訴我『導演，為甚麼你的褲子都是血？』」

鄭中基拍攝《阿龍》時，受痔瘡問題所困。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基笑言連痔瘡都清楚拍攝到出來！（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基拍攝《阿龍》痔瘡爆裂，自己與所有劇組人員都沒有發言，竟由服裝指導見一褲子血因此告訴他。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基拍攝《阿龍》痔瘡爆裂，自己與所有劇組人員都沒有發言，竟由服裝指導見一褲子血因此告訴他。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基拍攝《阿龍》痔瘡爆裂，自己與所有劇組人員都沒有發言，竟由服裝指導見一褲子血因此告訴他。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基笑言在拍攝劇情中女兒被擄走的戲份時，自己被人推跌在地上：「卜一聲，原來痔瘡破掉！我正面仆倒，但痔瘡卻破掉了！然後整條褲子都是血，但沒有人發現，我也沒覺得有不妥，反而感覺輕鬆了！」鄭中基表示拍攝完泰國的戲份，返回香港操練增肌，期間因為食用蛋白粉等燥熱補充品，令痔瘡復發：「操練到一半，又有痔瘡！我操練了兩個月，然後痔瘡破掉，於是毀於一旦！」

鄭中基拍攝《阿龍》期間回港操練增肌增重，期間痔瘡問題復發。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基拍攝《阿龍》期間回港操練增肌增重，期間痔瘡問題復發。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基拍攝《阿龍》期間回港操練增肌增重，期間痔瘡問題復發。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基笑言痔瘡的困擾持續，在操練期間進行手術後，以釘子扣上傷口：「做完手術後，醫生不是縫針，用像釘書機的釘子縫合。適逢小弟搬家，我搬重物時一蹲下就聽見聲響，又破掉了！又要去醫院用釘書機縫合！」鄭中基詳述痔瘡的困擾時，令節目現場觀眾一直忍不住捧腹大笑！

鄭中基回港操肌期間適逢搬家，在蹲下搬動重物時，痔瘡第三次爆裂！（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基回港操肌期間適逢搬家，在蹲下搬動重物時，痔瘡第三次爆裂！（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基回港操肌期間適逢搬家，在蹲下搬動重物時，痔瘡第三次爆裂！（《爆谷一周》節目截圖）

鄭中基回港操肌期間適逢搬家，在蹲下搬動重物時，痔瘡第三次爆裂！（《爆谷一周》節目截圖）