阿龍︱鄭中基為角色增重30磅 操練兩個月：我痔瘡爆咗毀於一旦！
撰文：莫匡堯
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ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（3日）播出第三季第25集，邀請電影《阿龍》導演兼男主角鄭中基攜同聯合導演胡耀輝及演員「黑仔」姜皓文出席，接受主持人谷德昭專訪。鄭中基自導自演《阿龍》，為角色增重30磅飾演碼頭苦力，更在監獄戲份中打戲連場，談到增肌的辛酸，鄭中基自爆因為「痔瘡」一度令增肌過程前功盡廢，幾經辛苦又再復發，成為非常頭痛之處！
鄭中基於《爆谷一周》受訪期間回應觀眾有關增肌難度的提問時，自爆增一度擔心無法增重至理想體型，拍攝期亦一分為二，先拍攝瘦削體型的戲份、容許自己利用八九個月增重後再拍攝大隻戲份。鄭中基笑言痔瘡的問題成為過程最大障礙：「痔瘡的問題真是厲害！（谷德昭：應該拍攝不到？）拍攝到、很清楚地拍攝出來，而且我不知道，但有人知道！服裝指導告訴我『導演，為甚麼你的褲子都是血？』」
鄭中基笑言在拍攝劇情中女兒被擄走的戲份時，自己被人推跌在地上：「卜一聲，原來痔瘡破掉！我正面仆倒，但痔瘡卻破掉了！然後整條褲子都是血，但沒有人發現，我也沒覺得有不妥，反而感覺輕鬆了！」鄭中基表示拍攝完泰國的戲份，返回香港操練增肌，期間因為食用蛋白粉等燥熱補充品，令痔瘡復發：「操練到一半，又有痔瘡！我操練了兩個月，然後痔瘡破掉，於是毀於一旦！」
鄭中基笑言痔瘡的困擾持續，在操練期間進行手術後，以釘子扣上傷口：「做完手術後，醫生不是縫針，用像釘書機的釘子縫合。適逢小弟搬家，我搬重物時一蹲下就聽見聲響，又破掉了！又要去醫院用釘書機縫合！」鄭中基詳述痔瘡的困擾時，令節目現場觀眾一直忍不住捧腹大笑！