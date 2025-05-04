久別重逢︱許恩怡赴意大利出席電影節　放映獲拍掌兩分鐘感動嚇呆

於意大利北部小鎮烏甸尼舉行、每年一度的遠東電影節(Far East Film Festival)圓滿結束，今年電影節有多部港片參與，包括《爸爸》、《虎毒不》、《焚城》等，其中《久別重逢》更成為電影節的一大亮點，主演許恩怡（Natalie）與導演梁禮彥代表出席，二人出席逾10場活動、放映會跟座談，宣揚香港電影。

許恩怡憑《久別重逢》入圍《第43屆香港電影金像獎》最佳女主角。（梁碧玲 攝）

許恩怡憑《久別重逢》入圍《第43屆香港電影金像獎》最佳女主角。（《久別重逢》電影劇照）

許恩怡與導演梁禮彥代表《久別重逢》出席烏甸尼遠東電影節，二人出席逾10場活動、放映會跟座談。（資料圖片）

許恩怡與導演梁禮彥代表《久別重逢》出席烏甸尼遠東電影節，二人出席逾10場活動、放映會跟座談。（資料圖片）

這次電影節，不少香港影壇新力軍參與，Natalie與梁導演同樣是首次踏足遠東電影節，此行深深受到當地熱愛香港電影的觀眾感動，Natalie說：「喺電影放映嗰日係喺一個劇院入面睇，係有三層樓咁高嘅一個劇院，聲音效果各樣都係好震撼，加上第一次同梁導演參加電影節，感覺係十分之期待！我專登留意外國嘅觀眾睇字幕時候嘅反應，因為我知道佢哋會好細心咁睇，發現原來觀眾係完全投入到同捕捉到戲入面嘅感覺同意思，完咗之後大家拍掌兩分鐘，我係未試過，真係驚訝到呆咗，企喺度都唔知畀咩反應好，感覺好夢幻，好唔真實。今次嚟到真係好值得！」

《久別重逢》放映完畢後，全場觀眾拍掌逾兩分鐘，讓許恩怡感動嚇呆。（資料圖片）

她續說：「電影節嘅觀眾真係好熱情，佢哋唔只鍾意電影，仲係好鍾意香港電影，喺呢個時候電影市道嘅狀況，好多人都係太樂觀，但係嚟到意大利呢度遇到一班咁熱愛香港電影嘅觀眾，真係好大嘅鼓勵，同時亦都改變咗我嘅心態，佢哋係一群陌生嘅人，就連喺街上遇到佢哋，都會好主動去同我講支持，真係好希望香港電影可以去到世界唔同地方，嚟緊我會去台北、紐約嘅電影節，透過呢部電影介紹香港呢個地方、分享廣東話呢種語言、文化等等，帶住香港故事畀大家認識，係好珍貴嘅經驗。」

許恩怡與《久別重逢》導演梁禮彥，在當地宣傳香港電影。（資料圖片）

許恩怡與《久別重逢》導演梁禮彥，在當地宣傳香港電影。（資料圖片）

這次是Natalie首次到意大利，Nat的姐姐也專誠從英國飛到意大利陪伴，Natalie說：「我家姐都有同我一齊，認識我工作同電影嘅團隊，感覺係大家去到邊個地方，電影都可以將大家connect埋一齊。呢度嘅天氣好好，每一處地方都好似畫咁靚，我哋仲日日都食gelato同tiramisu，好開心！」

許恩怡與《久別重逢》導演梁禮彥，在當地宣傳香港電影。（資料圖片）