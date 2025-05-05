影后衛詩雅入行前寫真出土　即轉發老公：佢即刻話靚求生意識好強

「香港流行文化節2025」重磅活動「全港戲院日」將於5月10日舉行，當日全港所有戲院票價均劃一激減至$30，適用於所有電影及播放格式，本年已經為連續第三年推出同類型優惠吸引觀眾入場！出爐金像影后衛詩雅今日（5日）到旺角戲院外為「全港戲院日」活動造勢，親自向觀眾影迷派發爆谷，鼓勵大家把握優惠入場支持上映中外作品，吸引現場過百觀眾粉絲圍觀，群情洶湧！

衛詩雅出席「全港戲院日」宣傳活動，在旺角向觀眾影迷派發爆谷。（莫匡堯 攝）

衛詩雅出席「全港戲院日」宣傳活動，在旺角向觀眾影迷派發爆谷。（莫匡堯 攝）

衛詩雅出席「全港戲院日」宣傳活動，在旺角向觀眾影迷派發爆谷。（莫匡堯 攝）

衛詩雅出席「全港戲院日」宣傳活動，在旺角向觀眾影迷派發爆谷。（莫匡堯 攝）

衛詩雅於派發爆谷活動上接受傳媒訪問，表示今日活動竟一圓自己多年心願：「細個我第一次去見工就係做賣爆谷，但係人哋冇請我！其實我係想做𢳂爆谷嗰個位，你明唔明呀？真係好香、好治癒㗎！」笑言希望到待會到旺角戲院客串感受𢳂爆谷的樂趣！衛詩雅作為出爐影后，得獎後已馬不停蹄開工宣傳，表示將會繼續出席《破．地獄》謝票活動，亦呼籲觀眾支持其他香港電影。

衛詩雅受訪時表示自己第一次見工就是在戲院賣爆谷！（莫匡堯 攝）

周日將迎來母親節，衛詩雅表示得獎後終於在日前攜帶獎座探望父母：「我拎埋個獎返屋企，陪媽咪買餸、返去煮飯，呢個係最大嘅禮物！」貴為出爐影后現身街市，Michelle笑言竟再次被認錯：「完全冇反應呀！都有人恭喜我，前日我架車去差電，有兩個姐姐話『恭喜晒呀衛小姐！』另一個姐姐話『唔係衛小姐呀』我以為佢會叫我周太，點知佢話『係連小姐呀！妳姓連㗎呵？』我呆咗，然後話我姓衛嘅……大家都好可愛嘅！」

衛詩雅憑《破．地獄》成為應屆香港電影金像獎出爐影后！（陳順禎 攝）

衛詩雅表示在《破．地獄》金像報捷後，正在籌辦一次大型飯聚讓所有人共聚一堂，更表示演陳茂賢竟鬆口透露將拍攝《不日成婚》系列第三集，Michelle笑言：「家樂仔生埋仔、珈其第二個小朋友都就嚟出世，我都嫁埋喇，仲唔開第三集？等我哋八十歲先開咩？」

衛詩雅表示《不日成婚》或將開拍第三集，笑言陳家樂、岑珈其與自己均先後進入人生另一階段，劇情要趕快跟上進度！（莫匡堯 攝）

自從衛詩雅榮封影后，不少網友出土Michelle出道前為雜誌拍攝的寫真照片，她隨即笑言有留意、更轉發予老公：「我梗係睇到啦！簡直青澀呀！其實嗰輯相係我入行前，得16歲咋！嗰隻小腿夠全村人食幾日！骨膠原滿瀉、個眼皮脹卜卜！我係咁Share畀我老公睇，佢即刻話好靚呀，求生意識幾強呀！」笑言將會用作手機桌布，放大在床頭、取代結婚照片。

衛詩雅入行前為雜誌拍攝的寫真出土，她自嘲小腿能夠供全村人食幾日，骨膠原滿瀉！（網上圖片）

衛詩雅入行前為雜誌拍攝的寫真出土，她自嘲小腿能夠供全村人食幾日，骨膠原滿瀉！（網上圖片）

衛詩雅入行前為雜誌拍攝的寫真出土，她自嘲小腿能夠供全村人食幾日，骨膠原滿瀉！（網上圖片）

衛詩雅入行前為雜誌拍攝的寫真出土，她自嘲小腿能夠供全村人食幾日，骨膠原滿瀉！（網上圖片）