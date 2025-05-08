雷霆特攻隊︱成員暗藏兩粒星二代　父親更早入MCU擁末世級超能力

Marvel最新超級英雄電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolt*）昨日（30日）於香港正式上映，電影由科倫絲佩芝（Florence Pugh）、Sebastian Stan等主演，集結來自各部Marvel電影及劇集的反英雄角色成為新隊伍雷霆特攻隊。在白寡婦與寒冬戰士兩位角色及演員外，其他幾位特攻隊成員在銀幕裡外知名度均相對甚低，但原來其中兩位成員均為荷里活星二代，其中一位的父親更早已加入Marvel超級英雄宇宙！

原來《雷霆特攻隊*》其中兩位成員均為荷里活星二代，其中一位的父親更早已加入Marvel超級英雄宇宙！（《雷霆特攻隊*》劇照）

原來《雷霆特攻隊*》其中兩位成員均為荷里活星二代，其中一位的父親更早已加入Marvel超級英雄宇宙！（《雷霆特攻隊*》劇照）

在劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）中登場、首次踏入Marvel大銀幕的「美國特工」John Walker，由星二代Wyatt Russell飾演，他的父親正是鼎鼎大名的卻羅素（Kurt Russell）！卻羅素早於《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）加盟MCU，飾演星爵的父親Ego，作為天神族擁有相當於一顆星球的能量，超能力強達末世級數，但最後被星爵與隊員打敗，僅在Marvel電影裡出現一次。

「美國特工」John Walker由星二代Wyatt Russell飾演。（《雷霆特攻隊》電影劇照）

Wyatt Russell在Marvel電影宇宙中飾演美國特工。（Wyatt Russell IG圖片）

卻羅素在《銀河守護隊2》裡飾演Ego，擁有末世級別的超能力。（《銀河守護隊2》電影劇照）

至於《雷霆特攻隊*》的最新成員「哨兵」Bob，由怕醜型男Lewis Pullman主演，此前觀眾或許已於《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）裡看過Lewis的演出，飾演的角色更一樣名叫Bob！Lewis Pullman同樣為一位星二代，父親Bill Pullman曾主演《天煞-地球反擊戰》（Independence Day）及經典合家歡喜劇《鬼馬小靈精》（Casper），兩父子樣貌非常相似，難怪不少觀眾一直覺得熟口熟面！

《雷霆特攻隊*》的最新成員「哨兵」Bob，由怕醜型男Lewis Pullman主演。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

《雷霆特攻隊*》的最新成員「哨兵」Bob，由怕醜型男Lewis Pullman主演。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

Bill Pullman為Lewis Pullman的父親！（視覺中國）