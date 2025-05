雷霆特攻隊︱成員暗藏兩粒星二代　父親更早入MCU擁末世級超能力

Marvel最新超級英雄電影《雷霆特攻隊*》(Thunderbolt*)昨日(30日)於香港正式上映,電影由科倫絲佩芝(Florence Pugh)、Sebastian Stan等主演,集結來自各部Marvel電影及劇集的反英雄角色成為新隊伍雷霆特攻隊。在白寡婦與寒冬戰士兩位角色及演員外,其他幾位特攻隊成員在銀幕裡外知名度均相對甚低,但原來其中兩位成員均為荷里活星二代,其中一位的父親更早已加入Marvel超級英雄宇宙!

原來《雷霆特攻隊*》其中兩位成員均為荷里活星二代,其中一位的父親更早已加入Marvel超級英雄宇宙!(《雷霆特攻隊*》劇照)

在劇集《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)中登場、首次踏入Marvel大銀幕的「美國特工」John Walker,由星二代Wyatt Russell飾演,他的父親正是鼎鼎大名的卻羅素(Kurt Russell)!卻羅素早於《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)加盟MCU,飾演星爵的父親Ego,作為天神族擁有相當於一顆星球的能量,超能力強達末世級數,但最後被星爵與隊員打敗,僅在Marvel電影裡出現一次。

「美國特工」John Walker由星二代Wyatt Russell飾演。(《雷霆特攻隊》電影劇照)

Wyatt Russell在Marvel電影宇宙中飾演美國特工。(Wyatt Russell IG圖片)

卻羅素在《銀河守護隊2》裡飾演Ego,擁有末世級別的超能力。(《銀河守護隊2》電影劇照)

至於《雷霆特攻隊*》的最新成員「哨兵」Bob,由怕醜型男Lewis Pullman主演,此前觀眾或許已於《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)裡看過Lewis的演出,飾演的角色更一樣名叫Bob!Lewis Pullman同樣為一位星二代,父親Bill Pullman曾主演《天煞-地球反擊戰》(Independence Day)及經典合家歡喜劇《鬼馬小靈精》(Casper),兩父子樣貌非常相似,難怪不少觀眾一直覺得熟口熟面!

《雷霆特攻隊*》的最新成員「哨兵」Bob,由怕醜型男Lewis Pullman主演。(《雷霆特攻隊*》電影劇照)

Bill Pullman為Lewis Pullman的父親!(視覺中國)