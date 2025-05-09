送院途中︱袁澧林演爆粗護士入屋　收大量M底觀眾私訊提一項要求

香港救護劇情電影《送院途中》，由卓韻芝執導，古天樂、袁澧林、游學修及潘燦良，電影日前於5月1日上映，日前已收報超過500萬元票房，甚受觀眾歡迎。《送院途中》劇情講述救護隊目馬志業（古天樂 飾）與新調職的救護員王維（游學修 飾）在同一輛救護車中展開合作，馬志業一心以救人為本、王維則視晉升為目標，二人處事風格背道而馳，產生不少矛盾，而護士Miffy（袁澧林 飾）則經常與一眾救護合作，在醫院中見盡生離死別。



古天樂於《送院途中》飾演救護隊目馬志業，一心以救人為本、做事不按章法。（《送院途中》電影劇照）

游學修於《送院途中》飾演救護員王維，一直視晉升為目標。（《送院途中》電影劇照）

袁澧林於《送院途中》飾演護士Miffy，經常與救護員合作，見盡生離死別。（《送院途中》電影劇照）

《送院途中》拍攝於2021年，早於袁澧林提名金像影后作品《窄路微塵》，然而電影上映後亦有不少觀眾相當鍾情「粗口護士」Miffy，認為是袁澧林在單親媽媽Candy外又一貼地親切的角色。日前袁澧林於社交媒體分享一系列《送院途中》劇照及花絮照，笑言收到大量「M底」觀眾表示：「係咁收到DM話想聽我講多啲粗口！」

袁澧林於社交媒體分享不少《送院途中》的劇照及花絮照。（袁澧林IG圖片）

袁澧林於社交媒體分享不少《送院途中》的劇照及花絮照。（袁澧林IG圖片）

雖然袁澧林近年成功擺脫「文青女神」，成為貼地實力派影后級演員，然而她仍笑指：「痴線~咪逼人做啲平時唔做嘅嘢啦！」希望保持一貫斯文優雅的形象，觀眾若希望看到袁澧林的其他面貌，或許要留待她飾演更多樣化的角色。

袁澧林近年成功擺脫「文青女神」，成為貼地實力派影后級演員！（梁碧玲 攝）

袁澧林表示收到大量觀眾提出想自己講粗口，笑言自己平時沒有講粗口的習慣。（袁澧林IG圖片）