職業特工隊8｜湯告魯斯日本被表白　冧爆回應令女影迷感動落淚

荷里活特務動作電影《職業特工隊8：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）即將於5月23日正式在全球上映，湯告魯斯自1996年起主演《職業特工隊》系列，至今長達29年，來到最後一集讓影迷引頸以盼。日前湯告魯斯攜同一眾演員及導演Christoper McQuarrie到訪日本，作為第一站啟動全球宣傳巡禮，吸引影迷排山倒海到場支持，非常壯觀！

湯告魯斯攜同新作《職業特工隊8：最終清算》台前幕後一同到訪日本，作為第一站啟動全球宣傳巡禮！（視覺中國）

湯告魯斯攜同新作《職業特工隊8：最終清算》台前幕後一同到訪日本，作為第一站啟動全球宣傳巡禮！（視覺中國）

湯告魯斯攜同新作《職業特工隊8：最終清算》台前幕後一同到訪日本，作為第一站啟動全球宣傳巡禮！（視覺中國）

湯告魯斯在紅地氈上亮相，吸引影迷排山倒海到場支持，非常壯觀！（視覺中國）

湯告魯斯在紅地氈上亮相，吸引影迷排山倒海到場支持，非常壯觀！（視覺中國）

湯告魯斯現身首映禮紅地氈時，影迷夾道歡迎，其中一位日本女影迷Nina與湯告魯斯超近距離接觸，影片在網上瘋傳。在湯告魯斯與影迷握手簽名互動期間，一位日本女影迷極為激動，含淚向偶像表白：「多謝！我愛你！」令湯告魯斯冧爆回應：「我也愛妳！」Nina馬上掉下眼淚，身邊的女影迷均非常羨慕並替她感到高興，Nina聽到偶像愛的回應亦不敢相信！

湯告魯斯一句冧爆回應，令影迷非常感動。（視覺中國）

湯告魯斯在日本與影迷握手簽名互動期間，一位日本女影迷極為激動，含淚向偶像表白，獲湯告魯斯冧爆回應：「我也愛妳！」Nina馬上掉下眼淚！（職業特工隊IG影片截圖）

湯告魯斯在日本與影迷握手簽名互動期間，一位日本女影迷極為激動，含淚向偶像表白，獲湯告魯斯冧爆回應：「我也愛妳！」Nina馬上掉下眼淚！（職業特工隊IG影片截圖）

湯告魯斯在日本與影迷握手簽名互動期間，一位日本女影迷極為激動，含淚向偶像表白，獲湯告魯斯冧爆回應：「我也愛妳！」Nina馬上掉下眼淚！（職業特工隊IG影片截圖）

湯告魯斯在日本與影迷握手簽名互動期間，一位日本女影迷極為激動，含淚向偶像表白，獲湯告魯斯冧爆回應：「我也愛妳！」Nina馬上掉下眼淚！（職業特工隊IG影片截圖）

湯告魯斯在日本與影迷握手簽名互動期間，一位日本女影迷極為激動，含淚向偶像表白，獲湯告魯斯冧爆回應：「我也愛妳！」Nina馬上掉下眼淚！（職業特工隊IG影片截圖）

湯告魯斯在日本與影迷握手簽名互動期間，一位日本女影迷極為激動，含淚向偶像表白，獲湯告魯斯冧爆回應：「我也愛妳！」Nina馬上掉下眼淚！（職業特工隊IG影片截圖）

湯告魯斯多年來受盡全球各地影迷歡迎，面對熱情而有禮的Nina，亦充分展示其紳士風範，臨別時溫柔有禮地握着Nina的手，輕聲表示：「很高興與妳見面，是我的榮幸！」湯告魯斯在銀幕上實力十足，不斷突破自己的動作特技巔峰，在銀幕外亦極盡親民、謙恭有禮，難怪數十年來受歡迎程度絲毫未變，穩佔世界影壇動作一哥的地位！

湯告魯斯面對熱情而有禮的Nina，充分展示其紳士風範，臨別時溫柔有禮地握着Nina的手，輕聲表示：「很高興與妳見面，是我的榮幸！」（職業特工隊IG圖片）

湯告魯斯面對熱情而有禮的Nina，充分展示其紳士風範，臨別時溫柔有禮地握着Nina的手，輕聲表示：「很高興與妳見面，是我的榮幸！」（職業特工隊IG圖片）