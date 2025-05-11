袁詠儀嘆《中音3》一票難求　陳浩民一家六口餅印樣睇戲賀母親節

由袁詠儀（靚靚）、知名DJ演員陳峰、大馬影后童繽毓、黃潔琪Miko Wong、「大馬張敬軒」劉界輝等合演的大馬電影《OMG！阿媽有喜》在今日母親節正日舉行首映，陳峰特別為「阿媽」靚靚送上漂亮花束作為母親節禮物，首次參演大馬電影的靚靚，透露接演原因：「我看到劇本時是第二、三稿，之後一直改到第七稿，感覺他們好有誠意、好用心，令我好樂意接拍。」

大馬電影《OMG！阿媽有喜》在今日母親節正日舉行首映。

袁詠儀收花。

問到完成宣傳工作後有什麼慶祝活動，靚靚笑言：「我正期待着仔仔有什麼表示，多年前的母親節，他送過一張卡送給我，底面都是親手畫的，我還留到今天。」今晚《中年好聲音3》舉行總決賽，張智霖是其中一位星級評審，靚靚說也想去湊熱鬧：「我都想去找找他，聽說《中年好聲音3》一票難求嘛！」

袁詠儀讚劇本好，首次接大馬電影。

袁詠儀與Miko 合照。

Miko係大馬女神。

另外，55歲的陳浩民與細16年內地模特兒老婆蔣麗莎育有三女一子，包括13歲大女陳雅薷（Elizabeth）、11歲二仔陳璟逸（Cyrus）、10歲三女陳若嫣（Isabella）和9歲孻女陳熙妏（Victoria），一家六口齊齊捧場。陳浩民和太太越來越有夫妻相，基因強大，四子女的樣貌幾乎與父母倒模一樣，而一頭長直髮的大女更暴風長高，已跟爸爸差不多高。

陳浩民同太太蔣麗莎帶埋四子女去睇戲。

全家都眼大大好似樣。