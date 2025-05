現年36歲的劉思慕(Simu Liu)憑主演漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)而為人熟悉,今日(12日)凌晨透過IG分享,已在巴黎向拍拖3年多的台裔女友Allison求婚成功!

劉思慕求婚成功!(IG圖片)

恭喜!(IG圖片)

劉思慕在IG分享多張求婚成功照,他與女友Allison浪漫擁吻,並寫道:「從巴黎的週末、棕梠泉的一日遊、在片場的漫長夜晚、午後沙發上的蔬食時光,到我們共度的每一刻,我永遠都會選擇妳。」Allison亦曬出超巨型鵝蛋型鑽戒,並留言表示:「Us forever.」(我們永遠在一起)。

曬巨型鑽戒!(IG圖片)