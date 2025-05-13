康城影展｜紅地氈收緊裸露性感尺度　盤點11位真空激突踩界女星

年度國際影壇盛事「第78屆康城電影節」即將於當地時間今日（13日）隆重開幕，康城開幕典禮及各大放映前夕的紅地氈環節，向來成為女星演員爭豔鬥麗的戰場，備外界矚目！然而本屆康城影展宣布收緊紅地氈衣飾尺度，禁止裸露裝扮造型，同時禁示女星穿著體積寬大、設計帶有裙襬的晚裝。康城影展近年不時修訂紅地氈規條，2018年起禁止在紅地氈上自拍；保安人員亦曾多次禁止未穿著高跟鞋的女星踏上紅地氈。

第78屆康城影展收緊紅地氈造型尺度，禁止女星以裸露造型踏上紅地氈！（視覺中國）

以下立即為大家盤點歷年康城紅地氈裸露或透視性感打扮造型！

1. 超模Bella Hadid多年來均為康城紅氈常客，歷屆亦不時以超性感及裸露造型亮相，非常養眼！

Bella Hadid過去多次以裸露、透視性感造型亮相康城影展紅地氈。（視覺中國）

Bella Hadid過去多次以裸露、透視性感造型亮相康城影展紅地氈。（視覺中國）

Bella Hadid過去多次以裸露、透視性感造型亮相康城影展紅地氈。（gettyimages）

Bella Hadid過去多次以裸露、透視性感造型亮相康城影展紅地氈。（gettyimages）

2. 名媛Kendall Jenner亦為康城影展紅地氈常客，不論透視性感造型或超長裙襬均為她喜愛的戰衣！

Kendall Jenner曾以透視性感造型亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

Kendall Jenner曾以透視性感造型亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

Kendall Jenner曾以透視性感造型亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

超長裙襬的晚裝亦為Kendall Jenner喜愛的康城影展紅地氈戰衣！（視覺中國）

超長裙襬的晚裝亦為Kendall Jenner喜愛的康城影展紅地氈戰衣！（視覺中國）

3. 名模Irina Shayk曾於康城影展紅地氈上以「戰狼300」黑色綁帶設計長裙亮相，露出前胸與結實腹部，造型非常性感！

名模Irina Shayk曾以黑色綁帶設計長裙亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

名模Irina Shayk曾以黑色綁帶設計長裙亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

名模Irina Shayk曾以黑色綁帶設計長裙亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

4. 俄羅斯模特兒Natasha Poly曾以全黑超透視性感打扮亮相紅地氈，性感程度直逼內衣展覽！

俄羅斯模特兒Natasha Poly曾以全黑超透視性感打扮亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

俄羅斯模特兒Natasha Poly曾以全黑超透視性感打扮亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

俄羅斯模特兒Natasha Poly曾以全黑超透視性感打扮亮相康城影展紅地氈！（視覺中國）

5. 越南模特兒Ngoc Trinh曾以一身大露背高叉露臀造型亮相紅地氈，當場搶走不少眼球！

越南模特兒Ngoc Trinh曾以一身大露背露臀造型亮相康城紅地氈。（視覺中國）

越南模特兒Ngoc Trinh曾以一身大露背露臀造型亮相康城紅地氈。（視覺中國）

越南模特兒Ngoc Trinh曾以一身大露背露臀造型亮相康城紅地氈。（視覺中國）

越南模特兒Ngoc Trinh曾以一身大露背露臀造型亮相康城紅地氈。（視覺中國）

6. 美國模特兒Chantel Jeffries曾以條狀超性感裙裝造型亮相紅地氈，大曬超重量級上圍曲線。

美國模特兒Chantel Jeffries曾以條狀超性感裙裝造型亮相紅地氈，大曬超重量級上圍曲線。（視覺中國）

美國模特兒Chantel Jeffries曾以條狀超性感裙裝造型亮相紅地氈，大曬超重量級上圍曲線。（視覺中國）

美國模特兒Chantel Jeffries曾以條狀超性感裙裝造型亮相紅地氈，大曬超重量級上圍曲線。（視覺中國）

7. 美國網紅Meredith Mickelson亦曾以性感透視晚裝亮相康城影展紅地氈，內襯肉色內衣非常性感！

美國網紅Meredith Mickelson亦曾以性感透視晚裝亮相康城影展紅地氈，內襯肉色內衣非常性感！（視覺中國）

8. 法國女演員Mélanie Thierry曾以一套綠色透視晚裝真空上陣時，亦將傲人上圍表露無遺！

法國女演員Mélanie Thierry曾以一套綠色透視晚裝真空上陣時，亦將傲人上圍表露無遺！（視覺中國）

法國女演員Mélanie Thierry曾以一套綠色透視晚裝真空上陣時，亦將傲人上圍表露無遺！（視覺中國）

9. Heidi Klum在紅地氈上揮舞晚裝特大羽翼型披風、乘大風擺出「大鵬展翅」的動作時，卻意外令胸前失守，疑似露點。

德裔名模Heidi Klum同場亮相康城電影節紅地氈。（視覺中國）

Heidi Klum於康城紅地氈上揮舞羽翼型的披風，但「大鵬展翅」的動作向令她意外走光。（視覺中國）

10. 自稱內地模特兒的趙欣，曾於2018年不請自來登上康城影展紅地氈，更以露點晚裝亮相，當年曾一度引起爭議！

自稱內地模特兒的趙欣，曾於2018年不請自來登上康城影展紅地氈，更以露點晚裝亮相！（視覺中國）

自稱內地模特兒的趙欣，曾於2018年不請自來登上康城影展紅地氈，更以露點晚裝亮相！（視覺中國）

11. 跨性別女演員Hari Nef年前曾以透視連身長裙亮相康城紅地氈，更真空上陣、在透視布料下大晒胸前乳環！