成龍御用女郎新戲票房仆直　班底有袁家班精英同奇諾李維斯好老友

內地犯罪動作網絡電影《怒火營救》由陳虎、母其彌雅、王清亭、吳謹西及袁忠遠主演，本來瞄準於院線上映，五月初卻降格在網絡啟播，收報不足70萬元人民幣網絡票房，新戲成績仆直遠低於外界預期！《怒火營救》劇情講述一位特種兵在退役後成為金牌保鑣，接到一宗押運高端生物科學研究成果的任務，引起外國野心組織的注意，雙方展開激烈鬥智鬥力！

內地犯罪動作網絡電影《怒火營救》由陳虎、母其彌雅、王清亭、吳謹西及袁忠遠主演，收報不足70萬元人民幣網絡票房，新戲成績仆直遠低於外界預期！（《怒火營救》電影海報）

《怒火營救》劇情設定甚具成龍電影的套路影子，然而在製作上卻被觀眾批評眼高手低，動作場面與格局與描述相距甚遠，一切顯得非常土炮與粗疏。其中，女主角母其彌雅曾經參演成龍作品《功夫瑜伽》出道，及後主演成龍專門為她度身訂造作品《急先鋒》，成為成龍御用女郎！母其彌雅習瑜伽出身，及後相繼成為模特兒及演員，不論外貌、身材及身手均相當出眾，被受成龍重用！

母其彌雅習瑜伽出身，及後相繼成為模特兒及演員，不論外貌、身材及身手均相當出眾，被受成龍重用！（微博圖片）

母其彌雅為習瑜伽出身，及後相繼成為模特兒及演員，不論外貌、身材及身手均相當出眾，被受成龍重用！（微博圖片）

母其彌雅曾主演成龍電影《急先鋒》及《功夫瑜伽》。（電影劇照）

母其彌雅為新一代被受成龍重用的龍女郎！（母其彌雅IG圖片）

在《怒火營救》裡飾演男主角的陳虎，更為低調的高手，一直為袁和平旗下「袁家班」的精英成員，在動作電影界名氣頗高，甚至多次參與荷里活製作，先後在《22世紀殺人網絡》（The Matrix）、《霹靂嬌娃》（Charlie's Angels）及《標殺令》（Kill Bill）擔任武打編排，更參演《22世紀殺人網絡 2 決戰未來》（The Matrix Reload）及近年作品《殺神John Wick 3》，撈得風生水起之餘，更與男主角奇諾李維斯份屬好友！

陳虎曾參演及製作《22世紀殺人網絡》及《殺神John Wick》，與男主角奇諾李維斯份屬好友！（陳虎IG圖片）