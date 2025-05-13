職業特工隊︱Do姐獲特別安排獨家訪問湯告魯斯　IG破天荒互相追踪

全球期待的《職業特工隊：最終清算》近日已開始世界宣傳之旅。系列靈魂人物湯告魯斯與四度為系列掌舵的編劇及導演基斯杜化麥哥利，率領劇組一眾成員，繼前赴東京、首爾出席當地的首映禮後，下一站飛往倫敦宣傳。香港金牌女司儀兼人氣網上訪談頻道The Do Show 的創辦人及主持Do姐鄭裕玲，今次榮獲特別安排，親身飛往倫敦，與湯告魯斯及多位參演《最終清算》的演員，面對面進行香港獨家訪問。訪問片段稍後將於The Do Show播出，各位湯告魯斯與Do姐的粉絲記得密切留意播放日期！

Do姐榮獲特別安排，獨家就新作《職業特工隊：最終清算》訪問湯告魯斯！（資料圖片）

一直承認喜歡工作兼追星的Do姐，可與荷里活超級偶像湯告魯斯近距離接觸，完成訪問工作之後，當然要把握「自肥」機會，同「靚佬湯」影合照！雖然身為網紅，亦經常透過IG分享與各地歌手、演員以至世界巨星訪問時的點滴，但眾所周知，Do姐一向嚴謹選擇她要追蹤的對象！她的IG帳號由開設至今，一直只追蹤姜濤、王嘉爾、任時元三人。然而今次暢快順利的訪談會面後，湯告魯斯立即得到Do姐的「認可」，不但獲她在IG分享兩人的合照，更被列為第4位追蹤對象！這算不算是完成了不少男星都希望達成的「不可能任務」？

Do姐更與湯告魯斯在社交媒體上互相追踪！（資料圖片）

Do姐親身到倫敦出席《職業特工隊：最終清算》宣傳活動。（資料圖片）