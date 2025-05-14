康城影展︱限裸令胸戰失色　女星轉玩露側乳長腿、濕身造型極性感

年度國際影壇盛事「第78屆康城電影節」於當地時間昨日（13日）開幕，隆重的開幕禮儀式舉行前，一眾應屆評審及巨星影人率先於開幕禮紅地氈亮相。受今屆起收緊紅地氈服飾性感尺度的「限裸令」影響，女星們的性感造型明顯較歷年保守，胸戰激烈程度略為失色，然而不少紅地氈常客均奇招突圍，轉戰突出側乳露背高叉設計的造型，繼續在紅地氈上火拚！

康城影展紅地氈收緊服飾性感尺度，受「限裸令」影響女星們的性感造型明顯較歷年保守！（視覺中國）

康城影展紅地氈收緊服飾性感尺度，受「限裸令」影響女星們的性感造型明顯較歷年保守！（視覺中國）

立即帶大家睇睇「第78屆康城電影節」開幕紅地氈盛況！

1. Bella Hadid作為康城紅地氈常客，今年明顯乖乖跟規矩收起出位打扮，轉戰曬側乳、露背、及高叉的晚裝造型！

Bella Hadid作為康城影展紅地氈常客，今年轉戰曬側乳、露背、及高叉的晚裝造型！（視覺中國）

Bella Hadid作為康城影展紅地氈常客，今年轉戰曬側乳、露背、及高叉的晚裝造型！（視覺中國）

Bella Hadid作為康城影展紅地氈常客，今年轉戰曬側乳、露背、及高叉的晚裝造型！（視覺中國）

Bella Hadid作為康城影展紅地氈常客，今年轉戰曬側乳、露背、及高叉的晚裝造型！（視覺中國）

2. Irina Shayk的平口晚裝露出玉背！

Irina Shayk以平口晚裝亮相康城影展紅地氈露出玉背！（視覺中國）

Irina Shayk以平口晚裝亮相康城影展紅地氈露出玉背！（視覺中國）

Irina Shayk以平口晚裝亮相康城影展紅地氈露出玉背！（視覺中國）

3. Alessandra Ambrosio懶理尺度照樣以低胸晚裝長裙登場！

Alessandra Ambrosio懶理康城影展紅地氈收緊尺度，照樣以低胸晚裝長裙登場！（視覺中國）

Alessandra Ambrosio懶理康城影展紅地氈收緊尺度，照樣以低胸晚裝長裙登場！（視覺中國）

Alessandra Ambrosio懶理康城影展紅地氈收緊尺度，照樣以低胸晚裝長裙登場！（視覺中國）

Alessandra Ambrosio懶理康城影展紅地氈收緊尺度，照樣以低胸晚裝長裙登場！（視覺中國）

4. 向來非常性感的Heidi Klum，今屆亦只以高叉剪裁曬長腿。

向來非常性感的Heidi Klum，在康城影展紅地氈亦只以高叉剪裁曬長腿。（視覺中國）

向來非常性感的Heidi Klum，在康城影展紅地氈亦只以高叉剪裁曬長腿。（視覺中國）

向來非常性感的Heidi Klum，在康城影展紅地氈亦只以高叉剪裁曬長腿。（視覺中國）

5. 金球視后Julia Garner卻偷雞踩界，貼身長裙明顯真空激突！

金球視后Julia Garner亮相康城影展紅地氈卻偷雞踩界，貼身長裙明顯真空激突！（視覺中國）

金球視后Julia Garner亮相康城影展紅地氈卻偷雞踩界，貼身長裙明顯真空激突！（視覺中國）

金球視后Julia Garner亮相康城影展紅地氈卻偷雞踩界，貼身長裙明顯真空激突！（視覺中國）

6. 法國女演員Frederique Bel以超低胸「撒亞人」打扮亮相，除了低胸、側乳性感度爆燈，金光閃閃的造型亦讓她成為全場焦點！

法國女演員Frederique Bel以超低胸「撒亞人」打扮亮相康城影展紅地氈，低胸造型大曬側乳！（視覺中國）

法國女演員Frederique Bel以超低胸「撒亞人」打扮亮相康城影展紅地氈，低胸造型大曬側乳！（視覺中國）

法國女演員Frederique Bel以超低胸「撒亞人」打扮亮相康城影展紅地氈，低胸造型大曬側乳！（視覺中國）

法國女演員Frederique Bel以超低胸「撒亞人」打扮亮相康城影展紅地氈，低胸造型大曬側乳！（視覺中國）

法國女演員Frederique Bel以超低胸「撒亞人」打扮亮相康城影展紅地氈，低胸造型大曬側乳！（視覺中國）

7. 中國女演員萬千惠以波波裙亮相，向傳媒派心顯然心情大好！

中國女演員萬千惠以波波裙亮相康城影展紅地氈，向傳媒派心顯然心情大好！（視覺中國）

中國女演員萬千惠以波波裙亮相康城影展紅地氈，向傳媒派心顯然心情大好！（視覺中國）

中國女演員萬千惠以波波裙亮相康城影展紅地氈，向傳媒派心顯然心情大好！（視覺中國）

中國女演員萬千惠以波波裙亮相康城影展紅地氈，向傳媒派心顯然心情大好！（視覺中國）

8. 法國模特兒Valentina Ferragni以濕身美人魚造型示人，風情萬種極為性感！

法國模特兒Valentina Ferragni以濕身美人魚造型示人，風情萬種極為性感！（視覺中國）

法國模特兒Valentina Ferragni以濕身美人魚造型示人，風情萬種極為性感！（視覺中國）

法國模特兒Valentina Ferragni以濕身美人魚造型示人，風情萬種極為性感！（視覺中國）

9. 意大利名模Paola Turani則以超低胸造型亮相。

意大利名模Paola Turani則以超低胸造型亮相康城紅地氈。（視覺中國）

意大利名模Paola Turani則以超低胸造型亮相康城紅地氈。（視覺中國）

意大利名模Paola Turani則以超低胸造型亮相康城紅地氈。（視覺中國）

10. 以色列女演員Hofit Golan鏤空造型亦非常搶眼！

以色列女演員Hofit Golan鏤空造型亦非常搶眼！（視覺中國）

以色列女演員Hofit Golan鏤空造型亦非常搶眼！（視覺中國）