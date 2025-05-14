吳彥祖傳加入漫威《蜘蛛俠4》飾演終極大反派 本尊咁樣回應

漫威超級英雄電影《蜘蛛俠4》（Spider-Man: Brand New Day）即將於今年8月在英國開拍，除了原有主角「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）與「MJ」Zendaya之外，新一集將加入多個新角色，包括片華人大反派「Mr. Negative」，近日就有傳吳彥祖很大機會加入漫威飾演這個反派角色。

早前有傳吳彥祖將會加入漫威飾演《蜘蛛俠4》的大反派。（Getty Images）

據知漫威正物色一位年齡介乎30歲至50歲的亞洲男演員飾演戲中的「Mr. Negative」Martin Li一角。而現年50歲的吳彥祖符合漫威的條件，不過暫時漫威還未作出最後決定。《蜘蛛俠4》將由《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的導演Destin Daniel Cretton執導，而吳彥祖接受傳媒訪問時，否認將參與《蜘蛛俠4》，指傳聞不實。

《蜘蛛俠4》電影預計2026年7月上映。（Marvel）

華人大反派「Mr. Negative」。（X)

華人大反派「Mr. Negative」。（X)

新一集《蜘蛛俠》故事發生在《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers: Doomsday）之後，「蜘蛛俠」Peter Parker決定退下火線重回大學讀書，但新恐怖勢力危害他的朋友，Peter被迫復出對抗惡勢力，電影預計2026年7月上映。