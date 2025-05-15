職業特工隊｜康城首映紅地氈性感戰場　湯告魯斯緋聞女友谷胸完勝

湯告魯斯（Tom Cruise）主演荷里活特務動作電影《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）於康城影展舉行首映，電影昨日（14日）首映前舉行紅地氈環節，湯告魯斯攜同導演Christopher McQuarrie、演員Simon Pegg、Hayley Atwell、Pom Klementieff等一同亮相！更有素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）、荷爾芭莉（Halle Berry）等荷里活巨星同場現身，紅地氈上星光熠熠！

湯告魯斯新作《職業特工隊：最終清算》於康城影展舉行首映，他亦一貫親民地在紅地氈上派心！（視覺中國）

湯告魯斯與前緋聞女友Hayley Atwell作為《職業特工隊：最終清算》男女主角，在康城影展首映紅地氈合體亮相！（視覺中國）

湯告魯斯攜同導演Christopher McQuarrie、演員Simon Pegg、Hayley Atwell、Pom Klementieff等一眾《職業特工隊：最終清算》演員一同在康城影展首映紅地氈亮相。（視覺中國）

湯告魯斯攜同導演Christopher McQuarrie、演員Simon Pegg、Hayley Atwell、Pom Klementieff等一眾《職業特工隊：最終清算》演員一同在康城影展首映紅地氈亮相。（視覺中國）

湯告魯斯攜同導演Christopher McQuarrie、演員Simon Pegg、Hayley Atwell、Pom Klementieff等一眾《職業特工隊：最終清算》演員一同在康城影展首映紅地氈亮相。（視覺中國）

荷爾芭莉亦有現身，紅地氈上星光熠熠！（視覺中國）

素兒莎丹娜亦有同場現身，紅地氈上星光熠熠！（視覺中國）

《職業特工隊：最終清算》作為本屆最矚目作品之一，紅地氈環節亦吸引不少參演演員以外的嘉賓出席，其中名模Heidi Klum以一身超低胸幻彩晚裝亮相，谷盡向來震撼眼球的豐腴上圍，形象比開幕禮紅地氈更為性感；另一位法國模特兒Chloe Lecareux，則以比堅尼剪裁的閃石長裙登場，更拖着寬闊長袍，二人成功吸引傳媒鏡頭，夾擊電影一眾女主角搶鏡！

名模Heidi Klum以一身超低胸幻彩晚裝亮相，谷盡向來震撼眼球的豐腴上圍，形象比開幕禮紅地氈更為性感！（視覺中國）

名模Heidi Klum以一身超低胸幻彩晚裝亮相，谷盡向來震撼眼球的豐腴上圍，形象比開幕禮紅地氈更為性感！（視覺中國）

名模Heidi Klum以一身超低胸幻彩晚裝亮相，谷盡向來震撼眼球的豐腴上圍，形象比開幕禮紅地氈更為性感！（視覺中國）

法國模特兒Chloe Lecareux，則以比堅尼剪裁的閃石長裙登場！（視覺中國）

法國模特兒Chloe Lecareux，則以比堅尼剪裁的閃石長裙登場！（視覺中國）

法國模特兒Chloe Lecareux，則以比堅尼剪裁的閃石長裙登場！（視覺中國）

不過《職業特工隊：最終清算》的主演團隊亦不輸蝕，除了湯告魯斯一貫親民派心，兩大女主角Hayley Atwell與「螳螂女」Pom Klementieff亦以超性感打扮亮相！湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，穿起一套大紅色低胸皺褶晚裝長裙，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！身材健美瘦削的Pom Klementieff，則以低胸至露臍及露背的紫色長裙上陣，游走在走光邊緣大曬性感身材，兩位女主角造型性感度完勝同場所有嘉賓！

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

湯告魯斯前緋聞女友Hayley Atwell，向來以驕人上圍身材見稱，雪白雙峰吸引全場眼球與鏡頭！（視覺中國）

身材健美瘦削的Pom Klementieff，則以低胸至露臍及露背的紫色長裙上陣，游走在走光邊緣大曬性感身材！（視覺中國）

身材健美瘦削的Pom Klementieff，則以低胸至露臍及露背的紫色長裙上陣，游走在走光邊緣大曬性感身材！（視覺中國）

身材健美瘦削的Pom Klementieff，則以低胸至露臍及露背的紫色長裙上陣，游走在走光邊緣大曬性感身材！（視覺中國）