你好打劫｜張家輝現身撐《十萬噸情緣》拍檔　盧瀚霆讚演員能量強

舞台劇《你好，打劫！》，由朱栢康、魯文傑、麥沛東、芯駖@COLLAR、巢嘉倫、黎逸正等主演，朱栢謙、張志敏擔執導、鄧永威監製、劉德華出品。一共12場演出至昨晚（15號）已公演第8場，繼續座無虛席，台前台後同樣精彩，連夜來圈中不少友好捧包括：張家輝、袁富華、謝君豪、盧瀚霆（Anson Lo)、李凱賢@24味、肥仔梁業、193郭嘉駿、導演陳茂賢、梁雍婷、余安安、鍾雪瑩、呂良偉、湯寶如、盧覓雪、編劇龍文康、導演梁禮彥等。

昨晚（15/5）Anson Lo單拖到場撐老友麥沛東、朱栢康、芯駖，看罷整場演出後再入後台影相。（官方圖片）

《你好，打劫！Reunion》2度香港公演，加入新陣容，重新改編後，令觀眾看得更透徹，節奏控制明快，比上次更有質感，大家對劇中不少笑點位留下深刻印象，尤其對首次演出舞台劇的芯駖@COLLAR 大感意外驚喜。朱栢康solo演出拍案叫絕，麥沛東、魯文𠎀同様是水準之上，兩小時的演出讓觀眾看得過癮。

肥仔＠ERROR都有到來支持。（官方圖片）

昨晚（15/5）Anson Lo單拖到場撐老友麥沛東、朱栢康、芯駖，看罷整場演出後，也讚嘆他們2小時演出精彩之餘，尤其體力的應付真的很強勁，至於自己可有心癢也想演舞台劇？在場偷師的他笑說：「我睇吓已經夠㗎啦!佢哋嘅體能真係好勁，兩個鐘頭完全冇離開過個舞台。」

Anson Lo單拖到場撐芯駖。（官方圖片）

至於早兩晚現身後台為一眾演員打氣的影帝張家輝，讓大家大感驚喜，原來家輝是為一位老朋友敘舊而來，佢就係在電視劇《十萬噸情緣》（2003）合作過的魯文傑，二人見面都不自覺聊起往事，氣氛溫馨。

影帝張家輝是為一位老朋友敘舊而來，佢就係在電視劇《十萬噸情緣》（2003）合作過的魯文傑。（官方圖片）

魯文傑在TVB工作16年，雖然演出過多套劇集，但都只屬二、三線角色，未有代表作。除了《十萬噸情緣》之外，還有演過《廟街·媽·兄弟》、《衝上雲霄》以及《法證先鋒》等。結果，魯文傑在2012年離巢發展，曾過檔香港電視參演《選戰》及《導火新聞線》等劇，後來亦有參演ViuTV劇集《身後事務所》等。

當年張家輝、張可頤的精湛演出令人印象深刻。(《十萬噸情緣》劇照)

魯文傑在《十萬噸情緣》中飾演一名旅行社職員—基仔，是見風使舵的代表人物。（截圖）

其實魯文傑在離開TVB之後不單只不定時現身劇集作品，在智叔廖智智的介紹下，他更成功躋身教育界在浸會大學教授戲劇培育下一代。而另一方面，魯文傑的在舞台劇界發展不俗，有自編自導自演的能力，曾經憑《藍月亮》、《野鴨》及《大顛世界》獲提名香港舞台劇獎最佳男配角及最佳男主角，2008年更憑糊塗戲班的《爆谷殺人狂》獲得香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇）。今年年初，魯文傑亦有參演關於港島東區的原創音樂劇《城東舊事》。