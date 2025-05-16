康城影展︱甄子丹殺神裝霸氣亮相紅地氈　十指緊扣汪詩詩甜曬恩愛

年度國際影壇盛事「第78屆康城電影節」日前開幕，影展陸續舉行多場放映活動，吸引大批中外著名影人到場。其中在當地時間昨日（15日）舉行的《137號案件》（Dossier 137）首映禮上，國際武打巨星甄子丹攜同太太汪詩詩一同出席，夫婦盛裝亮相紅地氈，甄子丹作為著名愛妻號，更與汪詩詩十指緊扣踏上紅地氈，結婚超過20年恩愛如初！

國際武打巨星甄子丹亮相康城影展！（視覺中國）

甄子丹與汪詩詩十指緊扣踏上康城影展紅地氈！（視覺中國）

甄子丹與汪詩詩十指緊扣踏上康城影展紅地氈！（視覺中國）

甄子丹昨日以一身黑色禮服及煲𧘹亮相，並配戴茶色太陽眼鏡，令不少外國影人傳媒聯想到他在《殺神John Wick 4》劇情角色Caine的造型，一身「殺神裝」霸氣登場，非常有型！汪詩詩則以一身金色閃石露肩長裙示人，配戴重量級閃鑽頸飾，作為宇宙最強夫人非常高貴大方！

甄子丹以一身「殺神裝」在康城影展紅地氈霸氣登場，汪詩詩則以一身金色閃石露肩長裙示人高貴大方！（視覺中國）

甄子丹以一身「殺神裝」在康城影展紅地氈霸氣登場，汪詩詩則以一身金色閃石露肩長裙示人高貴大方！（視覺中國）

甄子丹在出席康城放映活動前，亦在「中國之夜功夫論壇」擔任嘉賓，並發表講話與對談。會上談論到功夫片觀眾驟降的議題，甄子丹表示不同意：「甚麼是功夫片，裏面總有故事......很多電影都有受功夫片影響，比如《星戰》。不管現在流行的是喜劇、恐怖片，但功夫片一直都有所延續，今年入圍康城的華語電影，裏面有多少是沒有功夫、動作元素的？功夫片從沒有遠離，功夫片是永恒。」

甄子丹在出席康城放映活動前，亦與汪詩詩在「中國之夜功夫論壇」擔任嘉賓。（甄子丹微博圖片）

甄子丹作為國際武打巨星，對功夫片的發展脈絡並與藝術電影結合的可能性，亦分享自己的見解：「當我說功夫片的時候，不意味着其中沒有藝術性，就好像王家衛的《一代宗師》，沒有梁朝偉、章子怡主演，沒有很商業的功夫動作設計，會那麼成功嗎？我不會把功夫片和藝術片分開，一個成功的商業片，藝術養分也很足的。」談到鍾愛的功夫片，甄子丹非常肉緊，為了讓氣氛稍緩，便笑言：「對不起大家，我很激動！」

甄子丹在出席康城放映活動前，亦與汪詩詩在「中國之夜功夫論壇」擔任嘉賓。（甄子丹微博圖片）

甄子丹難得與汪詩詩到赴康城影展，亦把握機會與太太約會。夫婦卸下隆重的打扮，換上色彩豐富的休閒裝束，手拖手在法國康城的小鎮大街上遊覽，更在街頭上大曬恩愛！

甄子丹難得與汪詩詩到赴康城影展，亦把握機會與太太約會。（甄子丹微博圖片）